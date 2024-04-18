Министр: Плата за обслуживание рецептов не сделает лекарства дороже

"Цель - осенью ввести новую систему, которая позволит латвийским жителям, которые покупают медикаменты, уменьшить чек на 15-20%", - отметил Абу Мери, добавив, что чиновники министерства думают и над тем, как обеспечить доступность лекарств в регионах и поддержать маленькие аптеки.

Хосам Абу Мери подчеркнул, что новая модель наценки должна быть готова до 1 июля, а введена она может быть осенью.

"Мы предлагаем ввести фиксированные наценки и для аптек, и для оптовиков. […] Главное - чтобы счет, когда вы платите за лекарство, стал меньше", - заявил министр.

Комментируя идею о плате за обслуживание рецептов в аптеках, Абу Мери принес извинения за возможные беспокойства, доставленные этой новостью. "Все будет разработано так, чтобы в любом случае лекарства стали дешевле на 15-20%", - сказал он.

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