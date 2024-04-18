Lux Express назвал стоимость автобусного билета из Лиепаи в Ригу

Билеты на коммерческом маршруте Лиепая - Рига автобусного перевозчика Lux Express будут стоить начиная с 10 евро, сообщили в компании.
Билеты на маршруте Рига - Даугавпилс будут стоить начиная с 8 евро, а на маршруте Лиепая - Даугавпилс - с 18 евро.
Сегодня Lux Express начинает продажу билетов на региональный коммерческий маршрут Лиепая - Рига - Даугавпилс.
"Стремительно приближается 2 мая, когда мы начнем коммерческие пассажирские перевозки по маршруту Рига - Лиепая, а с 3 мая мы также начинаем перевозки по маршруту Лиепая - Рига - Даугавпилс. С тех пор как мы объявили о своих планах начать коммерческие пассажирские перевозки по этим маршрутам, мы наблюдаем значительный интерес со стороны потенциальных пассажиров - не только из Лиепаи, Даугавпилса и Риги, но и из Салдуса и Екабпилса, так как в этих городах на новых маршрутах также будут остановки. Это вселяет в нас оптимизм, что наши услуги будут востребованы", - сказал директор по развитию бизнеса Lux Express в странах Балтии Алдис Кибенс.
Автобусы из Лиепаи в Ригу будут курсировать восемь раз в день туда и обратно: в 6:00, 7:00, 8:30, 11:30, 13:30, 16:00, 17:30, 19:00 (только по пятницам и воскресеньям). Из Риги в Лиепаю автобусы будут отправляться в 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 14:30 (только по пятницам и воскресеньям), 16:00, 17:40, 19:00.
Начиная с 3 мая будет выполняться один рейс в день из Лиепаи в Даугавпилс и обратно. Время отправления из Лиепаи - в 7:00, из Риги - в 10:30. Из Даугавпилса в Лиепаю автобус будет отправляться в 15:25 и прибывать в Лиепаю в 22:20.
Все рейсы на маршрутах Рига - Лиепая и Лиепая - Даугавпилс будут выполнять произведенные в 2023 году автобусы Irizar i6s Efficient. Эти автобусы почти на 15% экономичнее, чем использовавшиеся до сих пор самые экономичные и современные автобусы Lux Express. Во всех автобусах имеются туалеты, Wi-Fi, экраны с контентом, в том числе и на латышском языке, и бесплатные горячие напитки.
Lux Express Group - международный автобусный перевозчик, обеспечивающий международные рейсы в крупнейшие города стран Балтии и Варшаву, а также внутренние пассажирские рейсы в Эстонии. Автопарк компании насчитывает 99 автобусов повышенной комфортности.
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