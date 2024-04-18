Lux Express назвал стоимость автобусного билета из Лиепаи в Ригу

"Стремительно приближается 2 мая, когда мы начнем коммерческие пассажирские перевозки по маршруту Рига - Лиепая, а с 3 мая мы также начинаем перевозки по маршруту Лиепая - Рига - Даугавпилс. С тех пор как мы объявили о своих планах начать коммерческие пассажирские перевозки по этим маршрутам, мы наблюдаем значительный интерес со стороны потенциальных пассажиров - не только из Лиепаи, Даугавпилса и Риги, но и из Салдуса и Екабпилса, так как в этих городах на новых маршрутах также будут остановки. Это вселяет в нас оптимизм, что наши услуги будут востребованы", - сказал директор по развитию бизнеса Lux Express в странах Балтии Алдис Кибенс.