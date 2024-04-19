На фоне продолжения войны в Украине и отсутствия демократической оппозиции действующий лидер режима Путин официально набрал 88,48% голосов.

Выборы прошли в марте, вскоре после того, как при неясных обстоятельствах в заключении скончался один из видных представителей российской оппозиции Алексей Навальный.

Принятием резолюции депутаты Европарламента завершат дебаты, которые прошли 10 апреля. Евросоюз (ЕС) также решительно осудил и отказался признать законными итоги так называемых выборов на украинских территориях, оккупированных Россией.

В ходе отдельных дебатов во вторник, 23 апреля, депутаты расспросят представителей Еврокомиссии о попытках ЕС за последнее время конфисковать замороженные российские активы и использовать их для финансирования сопротивления и восстановления Украины.

Как сообщалось, так называемые выборы, которые фактически были спектаклем для очередного подтверждения легитимности власти Путина, прошли с 15 по 17 марта.

Даже если не принимать во внимание привычные манипуляции с результатами подсчета голосов и активностью избирателей, заранее не было ни малейших сомнений в том, что Путин в очередной раз на так называемых выборах "победит", оставшись на посту как минимум до 2030 года, поскольку в России давно не существует никакой реальной оппозиции и все заслуживающие внимание деятели оппозиции либо были вынуждены покинуть страну, либо находятся в тюрьме, либо убиты.

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