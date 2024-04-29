Убитые в Германии украинцы были военнослужащими на реабилитации, подтвердил МИД Украины

По подозрению в совершении убийств задержан гражданин России.

МИД Украины в соцсетях опубликовал сообщение, в котором говорится, что "убитые граждане были военнослужащими, проходившими в Германии медицинскую реабилитацию".

"Украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых служили убитые, и налаживают контакты с близкими", - указало министерство.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отдал приказ взять это дело под особый контроль, говорится в сообщении.

Как уже сообщалось, двое граждан Украины получили смертельные ножевые ранения в баварском городке Мурнау в земельном округе Гармиш-Партенкирхен на юге Германии вечером в субботу, 27 апреля.

36-летний мужчина умер на месте от нанесенных ранений, а 23-летний мужчина скончался в больнице.

Чуть позже полиция арестовала подозреваемого в убийстве мужчину - 57-летнего гражданина России.

По информации местных СМИ, в полиции пока не знают, были ли убийца и потерпевшие знакомы друг с другом и каков мотив преступления.

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