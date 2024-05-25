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В министерстве рассказали о трудностях, которые испытывают автоперевозчики

rus.tvnet.lv/LETA
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Водитель грузовика. Иллюстративное фото
Водитель грузовика. Иллюстративное фото Фото: Pexels

В нынешней геополитической ситуации международная автотранспортная отрасль вынуждена считаться с различными осложнениями, на которые влияют война в Украине, терроризм, неконтролируемая миграция, киберугрозы и гибридные угрозы, сообщили агентству LETA представители Министерства сообщения, комментируя очереди грузовиков на восточной границе Латвии.

В министерстве напомнили, что некоторые пункты пересечения границы в регионе были закрыты и усилен контроль для предотвращения возможных нарушений санкций или попыток их обойти, что привело к очередям грузовиков на восточной границе Латвии.

Ситуация на пограничных пунктах остается неизменной уже несколько месяцев.

В социальных сетях местные жители отмечают, что очереди грузовиков длинные и затрудняют местное движение.

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