Видео На перекрестке ул. Лиелирбес и Улманя гатве разбился автомобиль

Как видно на видео, присланном очевидцем, на боку пострадавшего автомобиля заметна вмятина.

Госполиция пока не предоставила подробной информации о случившемся.

В субботу в Латвии зарегистрировано 163 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадал 21 человек, сообщили в Госполиции. Вчера в результате ДТП в Рижском районе пострадали 13 человек, в Видземе – три человека, в Земгале и Латгале – по два пострадавших, а в Курземе – один пострадавший. Из пострадавших пятеро были велосипедистами, трое пешеходами, а один - водителем электросамоката.

Вчера полиция арестовала десять водителей за вождение в нетрезвом виде: четверо в Видземском регионе, по два в Риге и Земгале и по одному в Латгале и Курземе.

Семь арестованных водителей сидели за рулем транспортных средств в настолько тяжелом состоянии опьянения, что к ним было применено уголовное наказание, в связи с чем у них будет конфисковано транспортное средство или наложен штраф в размере его стоимости.

Всего за вчерашний день полиция составила 561 протокол за нарушения правил дорожного движения.

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