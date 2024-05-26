Проект парка солнечных панелей вызвал интерес полиции. Бизнесмены недоумевают

Идея крупнейшего в странах Балтии парка солнечных панелей, которую компания PurpleGreen обещает реализовать в Шкилбени Балвского края, привлекла интерес Государственной полиции, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) De Facto.
Представители Управления Госполиции по предотвращению экономических преступлений (ENAP) посетили фермерское хозяйство Kotiņi, с которым были заключены договоры об аренде более 1000 гектаров земли.
Владелец фермы Алдис Лочмелис был удивлен тем, что во время разговоров с его сотрудниками, а также после этого, когда он сам обратился в полицию, следователи не запрашивали никакой официальной информации и утверждали, что никакого уголовного процесса не было. Однако в полиции якобы намекнули, что партнер проекта - возможный мошенник, что фермер воспринял как непонятное вмешательство в бизнес.
Программа напоминает, что год назад в СМИ появилось несколько материалов о планируемом строительстве парка солнечных батарей в Шкилбени на земле Kotiņi.
В апреле этого года на ферму неожиданно приехали сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции. "Никаких ордеров у них не было - это была дружеская беседа", - рассказал программе Алдис Лочмелис, которого в тот день там не было и который знает о происшествии со слов сотрудников.
"Интересовались по поводу парка солнечных батарей, как продвигаются работы, продвигаются ли они вообще или, как они сказали, может быть, это мошенничество. Моего сотрудника спросили, почему мы подписали договор, почему мы это делаем, ведь проект очень большой, это мощность одной гидроэлектростанции - 400 мегаватт, куда денутся остальные мощности. Это были вопросы, которые задавали сотруднику", - сказал Лочмелис.
Механик привел сотрудников полиции на участок, где в будущем должны появиться трансформатор и солнечные батареи. Сотрудники ENAP сфотографировали их на телефон и сказали, что строительные работы должны были начаться 1 марта, но до сих пор не начались, поэтому они подозревают мошенничество. Сотрудники полиции оставили свои контакты, поэтому Лочмелис решил сам связаться с ними и выяснить, что происходит.
30 апреля Лочмелиса приняли в помещении ENAP.
"В Риге меня очень насторожило то, что не было официального документа, это первое. И допрос проходит примерно так же - черкните на маленьком листочке бумаги, нарисуйте что-нибудь и запишите, о чем мы говорили", - рассказывает Лочмелис о встрече и добавляет: "Когда я зашел внутрь, чтобы чувствовать себя в большей безопасности, я также записал разговор, и в этом разговоре вы также можете услышать, что говорит следователь".
De Facto сообщает, что у программы есть запись этого разговора, сделанная в полицейском участке. Лочмелис подчеркивает, что с ним не было адвоката и ему не нужно было подписывать какой-либо документ о неразглашении, а также ему было сказано, что встреча была неофициальной.
С Лочмелисом встретились Диана Габрена, которая, судя по всему, является главным инспектором, и еще один сотрудник ENAP.
В программе прозвучали фрагменты разговора. Сотрудница полиции сказала: "Итак - уголовного дела пока нет, идет проверка. Поэтому мы с вами просто разговариваем. Я ничего не записываю, это не допрос. Мы просто хотим понять, что и как, потому что есть разная информация... (...) Я хотела бы узнать о проектах, которые вы планируете со своей стороны".
Позже она уточняет, что речь идет о "солнечных проектах", и спрашивает, "как они вообще вас нашли".
И Лочмелис, и управляющий PurpleGreen не понимают, где могло быть мошенничество, ведь проект не предполагает государственного финансирования, то есть нет ни средств европейских фондов, ни государственной поддержки.
Между сторонами существуют гражданско-правовые отношения. Представитель PurpleGreen подчеркивает, что его холдинг также запустил несколько других проектов по возобновляемой энергии в Латвии. Например, с Вентспилсским свободным портом заключен договор аренды земли для создания на его территории завода по производству водорода и аммиака.
PurpleGreen сейчас рассматривает возможность обращения к руководству полиции с вопросами о действиях представителей ENAP и не исключает, что обратится и в Бюро внутренней безопасности, которое расследует нарушения закона со стороны должностных лиц органов внутренних дел. Опрошенные программой юристы признали, что подобное поведение полиции не является распространенной практикой.
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