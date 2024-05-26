Проект парка солнечных панелей вызвал интерес полиции. Бизнесмены недоумевают

Механик привел сотрудников полиции на участок, где в будущем должны появиться трансформатор и солнечные батареи. Сотрудники ENAP сфотографировали их на телефон и сказали, что строительные работы должны были начаться 1 марта, но до сих пор не начались, поэтому они подозревают мошенничество. Сотрудники полиции оставили свои контакты, поэтому Лочмелис решил сам связаться с ними и выяснить, что происходит.

30 апреля Лочмелиса приняли в помещении ENAP.

"В Риге меня очень насторожило то, что не было официального документа, это первое. И допрос проходит примерно так же - черкните на маленьком листочке бумаги, нарисуйте что-нибудь и запишите, о чем мы говорили", - рассказывает Лочмелис о встрече и добавляет: "Когда я зашел внутрь, чтобы чувствовать себя в большей безопасности, я также записал разговор, и в этом разговоре вы также можете услышать, что говорит следователь".

De Facto сообщает, что у программы есть запись этого разговора, сделанная в полицейском участке. Лочмелис подчеркивает, что с ним не было адвоката и ему не нужно было подписывать какой-либо документ о неразглашении, а также ему было сказано, что встреча была неофициальной.

С Лочмелисом встретились Диана Габрена, которая, судя по всему, является главным инспектором, и еще один сотрудник ENAP.