Почему не все компании могут быстро уйти с рынка РФ и Беларуси? Отвечает эксперт

Некоторые латвийские компании, которые занимаются перевозками, продолжают обслуживать грузы для РФ и Беларуси. Об этом рассказал передаче "ТЧК" на Rus.LSM.lv глава ассоциации Latvijas Auto Александр Поцилуйко.
От отметил, что многие фирмы не могу уйти, потому что у них вся модель бизнеса была ориентирована на это направление. От также заметил, что у многих есть кредитные обязательства, а также клиенты, работники.
"Война очень изменила рынок автоперевозок, в том числе наш латвийский рынок, потому что мы граничим с РФ и Беларусью. И все ведь не заканчивается, скажем, каким-то одним решением, потому что в течение двух лет вышло уже 13 списков санкционных товаров, которые запрещены к провозу в РФ [и Беларусь]. Они выходят с какой-то регулярностью - новые-новые-новые, поэтому наработанные контракты, наработанные маршруты перестают работать", - описал ситуацию Поцилуйко.
На вопрос о том, насколько приемлемо продолжать работать с РФ и Беларусью в нынешних условиях, глава ассоциации ответил, что ранее Латвия позиционировала себя как транзитная страна.
"Сколько делегаций ездили и в Беларусь, просили увеличить объемы, обещали всякие условия им привлекательные! То же самой с РФ, Казахстаном, Узбекистаном. То есть мы ездили везде, искали грузопотоки, которые можем пропустить через нашу страну.
Это работа не одного дня. И когда произошло то, что произошло, все оборвать в один день тоже нельзя. Потому что есть подписанные контракты, есть штрафные санкции, есть обязательства, которые перевозчики, порты, железная дорога взяли на себя", - пояснил Поцилуйко.
По его словам, есть перевозчики, которые ориентированы на восточное направление и не могут так просто разорвать все связи.
"Перевозчики, которые были, допустим, ориентированы только на восточное направление, тоже брали транспорт в лизинг, оформляли водителей на работу, в том числе иностранцев.
У них есть обязательства, они должны их выполнять, и они не могут в один день переориентироваться или изменить род своей деятельности. Если человек учился всю жизнь быть там врачом-стоматологом, он не может за день стать зоотехником.
То же самое и в транспорте", - заверил гость передачи.
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