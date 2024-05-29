Почему не все компании могут быстро уйти с рынка РФ и Беларуси? Отвечает эксперт

От отметил, что многие фирмы не могу уйти, потому что у них вся модель бизнеса была ориентирована на это направление. От также заметил, что у многих есть кредитные обязательства, а также клиенты, работники.

"Война очень изменила рынок автоперевозок, в том числе наш латвийский рынок, потому что мы граничим с РФ и Беларусью. И все ведь не заканчивается, скажем, каким-то одним решением, потому что в течение двух лет вышло уже 13 списков санкционных товаров, которые запрещены к провозу в РФ [и Беларусь]. Они выходят с какой-то регулярностью - новые-новые-новые, поэтому наработанные контракты, наработанные маршруты перестают работать", - описал ситуацию Поцилуйко.

На вопрос о том, насколько приемлемо продолжать работать с РФ и Беларусью в нынешних условиях, глава ассоциации ответил, что ранее Латвия позиционировала себя как транзитная страна.