Призывникам СГО компенсируют расходы на дорогу для прохождения проверки здоровья

В настоящее время призывникам СГО законом не предусмотрена компенсация затрат на транспорт для явки на обязательные проверки здоровья, а также первое прибытие призывников на место службы.

Кроме того, сейчас нет достаточных нормативных оснований, чтобы призывникам во время прохождения проверок здоровья компенсировались расходы на питание. Важнейшим риском в связи с отсутствием компенсаций является то, что призывники из дальних регионов могут не явиться или уклониться от проведения проверок здоровья.

Такие риски затрудняют организацию конкретного призыва СГО, увеличивая вероятность отсрочки обязательной службы для призывников.

Это означает, что с учетом потенциального отсева в рамках отбора по принципу случайности может быть призвано больше молодых людей, чем это необходимо.

В этой связи Министерство обороны предлагает решение, предусматривающее, что призывникам будут компенсированы расходы на использование общественного транспорта от задекларированного места жительства до комиссии по проверке здоровья и обратно, а также расходы на транспорт для первого прибытия на место службы.

Если призывник решит явиться на проверки здоровья на частном транспорте или такси, то расходы не будут оплачиваться. То же самое касается и прибытия к месту службы для начала службы.

Вопросы, связанные с объемом и формой компенсаций, будут включены в правила Кабинета министров, предусматривающие делегирование этой статьи. Аналогичным образом планируется установить и выплату компенсаций за питание.

Сейчас проверки здоровья обеспечиваются лишь в одном месте, причем с ограниченным доступом - в Центре медицинского обеспечения НВС на ул. Эзермалас, однако в будущем их планируется организовать и в регионах, поэтому наиболее соответствующее долгосрочное решение - установить компенсацию расходов на питание, а не обеспечение питанием.

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