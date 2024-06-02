Проект строительства пансионатов стоимостью 68 миллионов евро находится под угрозой срыва

Например, Гулбенское самоуправление размещает своих клиентов в трех центрах опеки - в зданиях, где раньше были школы. Крупнейший - Jaungulbenes Alejas, где размещены 94 жителя края. Пять лет назад его перестроили, оборудовали комнаты, лифт, солнечные панели. Это обошлось примерно в полтора миллиона евро. Теперь центр полон и жителям других регионов вынужден отказывать.

Спрос на услугу большой, однако чаще всего пенсии жителей не покрывают расходы, поэтому нужно доплачивать и самоуправлению. По этой причине самоуправление Гулбенского края решила новый центр опеки не строить.

Спрос на услуги длительной социальной опеки быстро растет по всей стране. В этом году планируемое финансирование самоуправлений на эти цели составляет 109 миллионов евро, однако во многих местах реальные затраты опережают планы. Например, в первом квартале Кулдигскому самоуправлению было выплачено 45% от запланированного на весь год, Валкскому самоуправлению - 43%. На места в пансионаты возникают очереди. Насколько большие - данных нет.

De facto опросила социальные службы всех самоуправлений и выяснила - свое место в пансионат в данный момент ждут 1060 жителей. Большая часть - 711 человек - в Риге. 68 жителей в очереди в Айзкрауклском крае, по 32 - в Даугавпилсе и Вентспилсе, 22 - в Валмиере и Лиепае, в Резекне и Мадоне ждут своего места по 21 человеку. Время ожидания, как указывают, например, в социальной службе Огрского края, может достигать "года или больше".

Указанный самоуправлениями спектр цен обширен. Дешевле всего - около 650 евро в месяц - услуга обходится жителям в Балвском и Лудзенском краях. 1565,54 евро стоит место в центре Viļāni в Резекненском крае. В Саласпилсском крае и в Риге, у которых заключены договора с центрами опеки в других самоуправлениях, высший порог указан в размере 52 евро в сутки, то есть 1600 евро в месяц.

Почти все руководители социальных служб в муниципалитетах, опрошенные в рамках программы, называют высокую стоимость социальных учреждений в качестве основной проблемы, поскольку многие клиенты не в состоянии оплачивать свой уход, а их опекуны не всегда хотят или могут платить. Таким образом, на практике основная нагрузка ложится на муниципальный бюджет. Местные власти надеются на национальное решение, которое могло бы включать софинансирование. Союз самоуправлений планирует обсудить этот вопрос с Министерством благосостояния на своем ежегодном собрании 6 июня.

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