Проект строительства пансионатов стоимостью 68 миллионов евро находится под угрозой срыва

Старение общества и необходимость обеспечения долгосрочного социального ухода за гражданами пенсионного возраста оставляют большой пробел в бюджетах самоуправлений. Есть места, где уже в первом квартале года на эти цели было потрачено почти все предусмотренное на год финансирование. Места в софинансируемых самоуправлениями пансионатах на всех не хватает, в них образуются очереди. Несмотря на то, что официальной статистики нет, передача De facto Латвийского телевидения выяснила, что в очереди сейчас стоят 1060 жителей. В то же время проект Министерства благосостояния, по которому при поддержке Европейского механизма восстановления планировалось построить 54 новых здания, сейчас находится под угрозой срыва.
Цесвайнский центр социальной опеки находится в историческом здании, построенном в 19-м веке. Там по-прежнему печное отопление, неподходящие возрасту жильцов лестницы и дверные пороги. На недостатки, связанные с неприспособленной средой, периодически указывает Инспекция здравоохранения. Именно это вынудило руководство Мадонского края провести свои подсчеты и отозваться на предложение Минблага построить новое место социальной опеки, приближенное к семейной среде. Там будут два здания коттеджного типа, в каждом - по 16 клиентов, которые переедут из старого центра.
Самоуправлению это решение далось нелегко. Общие планируемые расходы - 4,65 миллиона евро. Из этой суммы самоуправлению нужно вложить примерно половину, то есть 2,1 миллиона евро. Дума Мадонского края надеется получить заем в Госкассе. Заместитель председателя Мадонской думы Айгарс Швелс считает, что контрольные схемы проекта несоразмерно дорогие.
"Но надеемся, что закупка будет чуть ниже и нам не придется тратить эти космические цифры. Но, если закупка покажет, что мы идем выше контрольных смет, то мы рассмотрим идею о том, чтобы не реализовывать проект в таком его виде", - допускает Шкелс.
Цель Минблага - используя уже подготовленный проект серийного типа, построить 54 здания, каждое - на 16 человек. Доступное финансирование Фонда восстановления - 68 миллионов евро, что позволит построить 850 новых мест для опеки. Еврокомиссия требует, чтобы строилось по меньшей мере в 17 самоуправлениях. Однако местные власти особого интереса не высказали. Срок подачи заявок уже закончился, утверждены лишь три заявки - в Риге, Бауске и в уже упомянутой Мадоне.
В настоящее время Министерство благосостояния подало в Кабинет министров поправки, которые позволят частным разработчикам услуг подавать заявки на финансирование и затем предоставлять услуги жителям самоуправления по решению самоуправления. После принятия поправок конкурс заявок будет возобновлен, сообщила программе заместитель государственного секретаря Министерства благосостояния Элина Целминя. Однако минимальным порогом для реализации проекта останется строительство зданий в 17 самоуправлениях. Кроме того, центры должны быть построены до середины 2026 года. В противном случае необходимо найти другие пути, которые, конечно же, не будут связаны со строительством.
Заместитель председателя думы Салдусского края Инта Ванага называет предложенный проект эксклюзивным - дорогим как в реализации, так и в обслуживании. Ингус Беркулис, исполнительный директор самоуправления Алуксненского края, также говорит о росте цен на услуги.
В настоящее время цены в домах престарелых в Алуксне составляют около 800-900 евро в месяц. В новом доме плата достигла бы полутора тысяч.
Возможно, отзывчивость самоуправлений была бы выше, если бы можно было не только строить новые здания, но и перестраивать старые. Изменить эти условия призвал Латвийский союз самоуправлений. Передача De facto обобщила данные о семи самоуправлениях, где за последние 5 лет было закрыто больше всего школ - пустыми стоят 14 зданий. Минблаг призыв самоуправлений отклонил, посчитав, что старые здания нельзя полностью приспособить для людей с ограничениями движения.
Например, Гулбенское самоуправление размещает своих клиентов в трех центрах опеки - в зданиях, где раньше были школы. Крупнейший - Jaungulbenes Alejas, где размещены 94 жителя края. Пять лет назад его перестроили, оборудовали комнаты, лифт, солнечные панели. Это обошлось примерно в полтора миллиона евро. Теперь центр полон и жителям других регионов вынужден отказывать.
Спрос на услугу большой, однако чаще всего пенсии жителей не покрывают расходы, поэтому нужно доплачивать и самоуправлению. По этой причине самоуправление Гулбенского края решила новый центр опеки не строить.
Спрос на услуги длительной социальной опеки быстро растет по всей стране. В этом году планируемое финансирование самоуправлений на эти цели составляет 109 миллионов евро, однако во многих местах реальные затраты опережают планы. Например, в первом квартале Кулдигскому самоуправлению было выплачено 45% от запланированного на весь год, Валкскому самоуправлению - 43%. На места в пансионаты возникают очереди. Насколько большие - данных нет.
De facto опросила социальные службы всех самоуправлений и выяснила - свое место в пансионат в данный момент ждут 1060 жителей. Большая часть - 711 человек - в Риге. 68 жителей в очереди в Айзкрауклском крае, по 32 - в Даугавпилсе и Вентспилсе, 22 - в Валмиере и Лиепае, в Резекне и Мадоне ждут своего места по 21 человеку. Время ожидания, как указывают, например, в социальной службе Огрского края, может достигать "года или больше".
Указанный самоуправлениями спектр цен обширен. Дешевле всего - около 650 евро в месяц - услуга обходится жителям в Балвском и Лудзенском краях. 1565,54 евро стоит место в центре Viļāni в Резекненском крае. В Саласпилсском крае и в Риге, у которых заключены договора с центрами опеки в других самоуправлениях, высший порог указан в размере 52 евро в сутки, то есть 1600 евро в месяц.
Почти все руководители социальных служб в муниципалитетах, опрошенные в рамках программы, называют высокую стоимость социальных учреждений в качестве основной проблемы, поскольку многие клиенты не в состоянии оплачивать свой уход, а их опекуны не всегда хотят или могут платить. Таким образом, на практике основная нагрузка ложится на муниципальный бюджет. Местные власти надеются на национальное решение, которое могло бы включать софинансирование. Союз самоуправлений планирует обсудить этот вопрос с Министерством благосостояния на своем ежегодном собрании 6 июня.
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