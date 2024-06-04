Открывается коммерческий экспресс-маршрут из центра Риги в аэропорт. Сколько будет стоить билет?

В направлении из центра города в аэропорт ежедневно будет выполняться 18 рейсов с остановками на Рижском автовокзале, Привокзальной площади, Эспланаде, у Национального театра, на Кипсале, у Государственного архива, на улице Вентас в аэропорту.

В направлении из аэропорта в центр города будет выполняться 21 рейс с остановками в аэропорту, на улице Каугуру, у Государственного архива, на Кипсале, на бульваре Мейеровица, на Эспланаде, у Центрального вокзала, на Рижском автовокзале.

Время отправления автобусов спланировано таким образом, чтобы обеспечить спрос пассажиров в течение всего дня, особенно в часы пик.

Рейсы будут выполняться на мини-автобусах Iveco Daily Fergui с сидячими местами для 24 пассажиров. Автобусы оборудованы просторными местами, где можно разместить также ручную кладь, и отдельным отсеком для более крупного багажа. Также все автобусы оснащены Wi-Fi, климат-контролем, ремнями безопасности для пассажиров и информационными экранами, где будут объявляться названия остановок на латышском и английском языках.

Билеты на новый маршрут продаются на сайте компании, в центре посетителей Рижского аэропорта в зале прилета "E", а также у водителей автобусов и в бюро продаж билетов Lux Express на Рижском автовокзале.

Билет стоит 8 евро, а для детей до 16 лет включительно - 6 евро.

Помимо традиционных способов оплаты билеты можно приобрести также на сайте luxexpress.lv через GooglePay и ApplePay. Время в пути от центра города до аэропорта "Рига" составит 35 минут.

Если рейс отменен или время вылета перенесено, а человек приобрел билеты на автобус в Рижский аэропорт, билеты можно обменять или вернуть. Если же обмен или возврат билета невозможен, а рейс задерживается, билет действителен в течение всего дня.

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