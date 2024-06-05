Сейм против алкоголя: депутаты отзывают предложения, нежелательные для отрасли

Глава комиссии Андрис Берзиньш (СЗК) обещает вернуться к рассмотрению упомянутых вопросов осенью.

Кроме того, комиссия намерена поручить правительству выяснить предполагаемые последствия введения поправок для здоровья населения и экономики.

Поправками предполагается ограничить рекламу, маркетинг и доступность алкогольных напитков. Также планируется обеспечить получение потребителем дополнительной информации об энергетической ценности, питательной ценности и составе алкогольной продукции.

С целью снижения импульсивного приобретения алкоголя поправки предусматривают запрет на такие меры стимулирования торговли, которые предлагают приобрести несколько единиц алкогольных напитков по более низкой цене, а также скидки на алкогольные напитки по программе лояльности потребителя.

Поправками планируется установить, что реклама цен и скидок на алкогольную продукцию будет запрещена в печатных изданиях, печатных рекламных изданиях и публикациях для потребителей, кинотеатрах, на веб-сайтах и в онлайн-режиме с использованием почтовых услуг (в том числе электронной почты), а также в местах розничной торговли алкогольными напитками.

Планируется также ввести запрет в местах торговли и оказания услуг (в том числе с использованием дистанционного договора), имеющих или не получивших специальное разрешение (в том числе салоны красоты, парикмахерские, свадебные салоны, магазины электротоваров, магазины автопринадлежностей и др.), на предложение бесплатных алкогольных напитков в качестве подарка или компенсации.

Законопроект предусматривает, что в местах организации азартных игр будет запрещена розничная торговля алкогольными напитками для их потребления на месте у игровых автоматов, столов для игр в карты и кости и рулеток или другого игорного оборудования. Цель этой нормы - разделить два вызывающих зависимость процесса, сказано в аннотации к законопроекту.

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