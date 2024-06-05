Сейм против алкоголя: депутаты отзывают предложения, нежелательные для отрасли

В среду, 5 июня, депутаты Сейма отозвали свои предложения об отделении зоны торговли алкоголем в магазинах и запрете на рекламу безалкогольных напитков, товарный знак которых используется в том числе для алкогольных напитков, а также предложение о применении соотношения возрастного порога с крепостью алкоголя.
Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам сегодня поддержала перед третьим, окончательным чтением, поправки к закону об обороте алкогольных напитков, которыми планируется ограничить доступность алкоголя. Однако Сейм примет решение по поправкам в сентябре, так как комиссии необходимо заключение от Европейской комиссии.
Депутаты от "Нового Единства" Ингрида Цирцене, Зане Скуиня-Рубене и Гатис Лиепиньш подали предложение, предусматривающее, что алкогольные напитки в торговом зале должны быть размещены в отделенной от него зоне самообслуживания или таким образом, чтобы покупатели не видели алкоголь и его товарные знаки.
Депутат "Нового Единства" Янис Патмалниекс предложил установить запрет на рекламу безалкогольных напитков, товарный знак которых используется и для алкогольных напитков.
В свою очередь, депутат Артур Бутанс (Национальное объединение) предложил разрешить продажу пива, вина и сброженных напитков лицам с 18 лет, а остальные алкогольные напитки разрешить продавать лицам с 20 лет.
Ранее на заседании комиссии представители отрасли критиковали депутатов за то, что на третье чтение были поданы предложения, которые носят не только редакционный характер.
Глава комиссии Андрис Берзиньш (СЗК) обещает вернуться к рассмотрению упомянутых вопросов осенью.
Кроме того, комиссия намерена поручить правительству выяснить предполагаемые последствия введения поправок для здоровья населения и экономики.
Поправками предполагается ограничить рекламу, маркетинг и доступность алкогольных напитков. Также планируется обеспечить получение потребителем дополнительной информации об энергетической ценности, питательной ценности и составе алкогольной продукции.
С целью снижения импульсивного приобретения алкоголя поправки предусматривают запрет на такие меры стимулирования торговли, которые предлагают приобрести несколько единиц алкогольных напитков по более низкой цене, а также скидки на алкогольные напитки по программе лояльности потребителя.
Поправками планируется установить, что реклама цен и скидок на алкогольную продукцию будет запрещена в печатных изданиях, печатных рекламных изданиях и публикациях для потребителей, кинотеатрах, на веб-сайтах и в онлайн-режиме с использованием почтовых услуг (в том числе электронной почты), а также в местах розничной торговли алкогольными напитками.
Планируется также ввести запрет в местах торговли и оказания услуг (в том числе с использованием дистанционного договора), имеющих или не получивших специальное разрешение (в том числе салоны красоты, парикмахерские, свадебные салоны, магазины электротоваров, магазины автопринадлежностей и др.), на предложение бесплатных алкогольных напитков в качестве подарка или компенсации.
Законопроект предусматривает, что в местах организации азартных игр будет запрещена розничная торговля алкогольными напитками для их потребления на месте у игровых автоматов, столов для игр в карты и кости и рулеток или другого игорного оборудования. Цель этой нормы - разделить два вызывающих зависимость процесса, сказано в аннотации к законопроекту.
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