Видео Прибыль магазинов растет вместе с ценами. Власти ищут решения снижения инфляции

В прошлом году выручка как Rimi, так и Maxima превысила один миллиард евро. Обе компании сумели увеличить свою прибыль на десятки миллионов евро, причем Maxima почти удвоила свои доходы, сообщает TV3 Ziņas.
Крупные ритейлеры смогли неплохо заработать в прошлом году, во время высоких цен на продукты питания. Как добиться большей конкуренции в отрасли и, соответственно, лучших условий для потребителей, пока обсуждается.
Уже сейчас можно сказать, что огромный рост цен на продукты питания, который жители наблюдали в последнее время - закончился.
В апреле этого года средние цены на продукты питания были всего на 0,3% выше, чем в четвертом месяце прошлого года. Чтобы понять, какое безумие осталось позади, можно взглянуть на чуть более длительный период, например, на три года. Тогда видно, что инфляция на продукты питания превышала 40%.
Этот длительный период роста сопровождался большими спорами. Внимание общественности было обращено на высокие цены, а владельцы магазинов и производители продуктов питания показывали друг другу пальцем, показывая кто на самом деле виноват. Сейчас крупнейшие ритейлеры представили годовые отчеты за 2023 год.
В прошлом году выручка как Rimi, так и Maxima превысила один миллиард евро. Обе компании сумели увеличить свою прибыль на десятки миллионов евро, причем Maxima почти удвоила свои доходы.
Хотя эти показатели рентабельности нельзя назвать огромными, учитывая оборот компаний, часто говорят и об отсутствии конкуренции в отрасли. Отраслевой эксперт Ингуна Гулбе говорит, что у соседей в Литве, например, конкуренция жестче, цены ниже, а экономическая активность в целом выше.
Эксперт отмечает, что хотя период сумасшедшей инфляции в продовольственном секторе уже позади, оснований надеяться на обратный эффект, а именно на снижение цен, пока нет.
Совет по конкуренции тщательно изучил то, что происходит в розничной торговле с продуктами питания. Нарушений не выявлено, хотя кое-где хотелось бы более сильной конкуренции торговцев, например, в нескольких микрорайонах столицы.
Изыскиваются пути общего достижения большей конкуренции в отрасли и более благоприятных условий для потребителей. План состоит в том, чтобы наладить отношения между торговцами и поставщиками, а также создать цифровой инструмент, который позволит эффективно сравнивать цены на продовольственные корзины.
"Потребителю нужно быть бдительнее, и смотреть в каком месте он оставляет свои деньги, потому что наше исследование показало, что разница в ценах весьма значительна.
И, да, пользуйтесь возможностями, которые есть. Есть рекламные листовки, интернет-магазины нескольких ритейлеров", - сказала Санита Ульяне, руководитель отдела по предотвращению недобросовестной торговли Совета по конкуренции
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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