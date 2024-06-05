Видео Прибыль магазинов растет вместе с ценами. Власти ищут решения снижения инфляции

Хотя эти показатели рентабельности нельзя назвать огромными, учитывая оборот компаний, часто говорят и об отсутствии конкуренции в отрасли. Отраслевой эксперт Ингуна Гулбе говорит, что у соседей в Литве, например, конкуренция жестче, цены ниже, а экономическая активность в целом выше.

Эксперт отмечает, что хотя период сумасшедшей инфляции в продовольственном секторе уже позади, оснований надеяться на обратный эффект, а именно на снижение цен, пока нет.

Совет по конкуренции тщательно изучил то, что происходит в розничной торговле с продуктами питания. Нарушений не выявлено, хотя кое-где хотелось бы более сильной конкуренции торговцев, например, в нескольких микрорайонах столицы.

Изыскиваются пути общего достижения большей конкуренции в отрасли и более благоприятных условий для потребителей. План состоит в том, чтобы наладить отношения между торговцами и поставщиками, а также создать цифровой инструмент, который позволит эффективно сравнивать цены на продовольственные корзины.

"Потребителю нужно быть бдительнее, и смотреть в каком месте он оставляет свои деньги, потому что наше исследование показало, что разница в ценах весьма значительна.

И, да, пользуйтесь возможностями, которые есть. Есть рекламные листовки, интернет-магазины нескольких ритейлеров", - сказала Санита Ульяне, руководитель отдела по предотвращению недобросовестной торговли Совета по конкуренции

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

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