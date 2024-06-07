Что для жителей Латвии означает снижение процентных ставок? Прогноз экономиста

По мнению экономиста снижение процентных ставок по кредитам приведет к оживлению рынка недвижимости, а также приведет к повышению инфляции.

Но, отметил экономист, на фоне роста зарплат в Латвии и потребительского оптимизма рост цен не окажет заметного влияния.

Петерис Страутиньш полагает, что в 2024 году ЕЦБ продолжит снижать ставку, и следующие снижения будут в размере 0,25%.

"Главная новость - кредиты станут дешевле. Логично ожидать, что снижение процентных ставок позитивно повлияет на рынок недвижимости", - рассказал гость программы.

Но Петерис Страутиньш уверен, что это не приведет к росту цен на квартиры, так как в Латвии много квартир советского времени постройки, а также строится новое жилье.

Экономист подчеркнул, что снижение процентных ставок приведет к повышению инфляции.

"[Низкая] инфляция - главная цель евробанка. Но не единственная, они должны думать и про экономическую активность. Так что если рост цен превышает эти два процента, а потом снижается, я бы не считал, что это большая проблема.

Уровень цен на недвижимость в Латвии ниже, чем в других странах. К тому же, мы видим продолжающийся рост средней заработной платы на 11% и рост покупательской способности на 10%", - отметил Страутиньш.

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