Инфографика В мае инфляция в Латвии немного снизилась: какие товары дорожали, а что подешевело?

Потребительские цены в Латвии в мае этого года по сравнению с апрелем выросли на 0,3%, а годовая инфляция составила 0,1%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
В апреле годовая инфляция составляла 1,1%.
При этом средний 12-месячный уровень потребительских цен в мае вырос на 2,5% по сравнению с предыдущими 12 месяцами.
Наиболее значительное влияние на изменение уровня цен в мае по сравнению с апрелем оказали цены на различные товары и услуги (+0,2 процентного пункта), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,1 процентного пункта), товары для дома (+0,1 процентного пункта), услуги ресторанов и гостиниц (+0,1 процентного пункта) и товары и услуги, связанные с жильем (-0,2 процентного пункта).
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли за месяц на 0,1%.
Из-за сезонных факторов на 8,9% подорожал картофель. Дороже стало также сливочное масло (+3,3%), в основном из-за окончания акций. Выросли также цены на свежую и охлажденную рыбу (+5,3%), консервированную и переработанную рыбу и морепродукты (+3,3%) и оливковое масло (+4,5%). Выросли цены на кофе (+0,9%), кондитерские изделия (+0,8%), муку и крупы (+1,5%) и макаронные изделия (+2,4%). Подешевели свежие овощи (-3,6%) и свежие фрукты (-0,9%). Под влиянием акций подешевели мясо птицы (-1,8%) и хлеб (-0,7%).
Средние цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли за месяц на 1,3%. Алкогольные напитки подорожали на 0,7%, в основном за счет роста цен на крепкие напитки. Табачные изделия подорожали в среднем на 2,4%.
На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за месяц снизился на 1,4%. Наиболее значительное снижение цен в этой группе за месяц произошло на природный газ (-16,2%). Подешевели теплоэнергия (-2,1%) и твердое топливо (-1,8%). Выросли цены на услуги по управлению жильем (+1,5%) и электроэнергию (+0,3%).
В группе товаров для дома цены за месяц выросли в среднем на 2,3%. В конце акций подорожали средства для уборки и ухода за домом. Также выросли цены на мебель.
В сфере ресторанных и гостиничных услуг средний уровень цен за месяц вырос на 1,8%. За месяц цены выросли на гостиничные услуги (+13,6%) и услуги общественного питания (+0,4%).
В группе разных товаров и услуг цены выросли на 4,1%. Подорожали товары личной гигиены и для красоты, в основном из-за окончания акций.
В других потребительских группах наиболее значительный рост цен за месяц был зафиксирован на одежду, пассажирские авиаперевозки, техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, цветы и фармацевтические препараты. Снизились цены на топливо (-1,1%) и пакетные услуги отдыха.
В свою очередь наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в мае 2024 года по сравнению с маем 2023 года оказали товары и услуги, связанные с транспортом (+0,7 процентного пункта), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,5 процентного пункта), здравоохранение (+0,4 процентного пункта) и товары и услуги, связанные с жильем (-2,5 процентного пункта).
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее значительный вклад в повышение среднего уровня цен в группе внесли цены на картофель (+23,5%), оливковое масло (+34,2%), кондитерские изделия (+5,5%) и сладости (+21,1%). Дороже стали фруктовые и овощные соки (+11,3%) и шоколад (+5,9%). Цены выросли на консервированную ии переработанную рыбу и морепродукты (+6,2%), безалкогольные напитки (+7,9%), сушеные, консервированные и переработанные овощи (+9%), мясную продукцию (+3,4%), свежие фрукты (+1,2%) и свежую и охлажденную рыбу (+7,1%).
С другой стороны, подешевели свежие овощи (-5,6%), мука и другие крупы (-9,6%), яйца (-7,3%), сыр и творог (-2,7%), сахар (-11,2%), растительное масло (-10,1%) и хлеб (-1,1%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 6,7%. Цены на алкогольные напитки выросли на 4,8%, а цены на табачные изделия увеличились в среднем за год на 10,2%.
Товары и услуги, связанные с жильем, подешевели за год на 13%. Наиболее существенно за год снизились цены на отопление (-25,6%) и электроэнергию (-24,8%). Также снизились цены на твердое топливо (-11,3%), природный газ (-7,8%) и услуги канализации (-6,6%). С другой стороны, подорожали услуги управления жильем (+9%), вывоз мусора (+16,2%) и аренда (+7,5%). Также подорожали услуги по содержанию и ремонту жилья и водоснабжение.
В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 5,9%. За год подорожали фармацевтические препараты, стоматологическая помощь, услуги врачей-специалистов, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских центров.
Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, выросли за год на 5,6%, что обусловлено ростом цен на топливо на 8,9%. Дизельное топливо подорожало на 13,4%, бензин - на 6,2%, автомобильный газ - на 6,9%.
Также за год выросли цены на техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, автомобильный и железнодорожный пассажирский транспорт, а на воздушный пассажирский транспорт и подержанные автомобили цены снизились.
В других группах потребления наиболее значительный рост цен за год был зафиксирован на одежду, телекоммуникационные услуги, бытовую химию и средства по уходу, а также услуги ресторанов и кафе. Персональные компьютеры и гостиничные услуги подешевели.
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