Инфографика В мае инфляция в Латвии немного снизилась: какие товары дорожали, а что подешевело?

С другой стороны, подешевели свежие овощи (-5,6%), мука и другие крупы (-9,6%), яйца (-7,3%), сыр и творог (-2,7%), сахар (-11,2%), растительное масло (-10,1%) и хлеб (-1,1%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 6,7%. Цены на алкогольные напитки выросли на 4,8%, а цены на табачные изделия увеличились в среднем за год на 10,2%.

Товары и услуги, связанные с жильем, подешевели за год на 13%. Наиболее существенно за год снизились цены на отопление (-25,6%) и электроэнергию (-24,8%). Также снизились цены на твердое топливо (-11,3%), природный газ (-7,8%) и услуги канализации (-6,6%). С другой стороны, подорожали услуги управления жильем (+9%), вывоз мусора (+16,2%) и аренда (+7,5%). Также подорожали услуги по содержанию и ремонту жилья и водоснабжение.

В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 5,9%. За год подорожали фармацевтические препараты, стоматологическая помощь, услуги врачей-специалистов, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских центров.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, выросли за год на 5,6%, что обусловлено ростом цен на топливо на 8,9%. Дизельное топливо подорожало на 13,4%, бензин - на 6,2%, автомобильный газ - на 6,9%.

Также за год выросли цены на техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, автомобильный и железнодорожный пассажирский транспорт, а на воздушный пассажирский транспорт и подержанные автомобили цены снизились.

В других группах потребления наиболее значительный рост цен за год был зафиксирован на одежду, телекоммуникационные услуги, бытовую химию и средства по уходу, а также услуги ресторанов и кафе. Персональные компьютеры и гостиничные услуги подешевели.

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