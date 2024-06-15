Швейцария уверенно обыграла Венгрию в своём первом матче на Евро-2024

Встреча группы А прошла на стадионе "Райн-Энерги" в Кёльне и завершилась со счётом 3:1 в пользу швейцарцев.

Швейцарцы после первого тайма уверенно обыгрывали Венгрию со счётом 2:0. На 12-й минуте отличился Квадво Дуа. Он воспользовался передачей в штрафную площадку от Мишеля Эбишера, которая разрезала всю защиту соперника. В конце первого тайма уже сам Эбишер ударом из-за пределов штрафной удвоил преимущество швейцарцев.

На 66-й минуте Барнабаш Варга замкнул подачу Доминика Собослая с левого фланга ударом головой и сократил отставание в счёте, но больше венгры забить не смогли. Вместо этого на 90+3 минуте Бри Эмболо забил третий гол в ворота сборной Венгрии и установил окончательный счет.

В следующем туре Евро-2024 Швейцария сыграет против Шотландии, а Венгрия - против Германии. Оба матча пройдут 19 июня.

За ходом Евро-2024 и турнирными таблицами можно следить здесь.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!