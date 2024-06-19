Банки могут обложить налогом на сверхприбыль

После обсуждений политики пришли к решению о поддержке ипотечных заемщиков в 2024 году. Теперь такие переговоры могут начаться снова.

За первые четыре месяца этого года финансовые учреждения Латвии заработали 204,2 миллиона евро, что является ростом даже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда прибыль банков была огромной.

Чтобы банки "поделились" этой прибылью, коалиция предложила идею ввести налог на сверхприбыль для кредитных учреждений на два года - 2025 и 2026 годы. Подсчитано, что таким образом государство соберет около 150 миллионов евро.

"С одной стороны, мы слышим, что ситуация в бюджете становится все сложнее, напряженнее, денег нет. В то же время мы видим, что показатели прибыли банков продолжают улучшаться. Мы уже в прошлом году говорили о действительно впечатляющих объемах прибыли банков. В этом году они продолжают увеличиваться. По-моему, это просто, как 2+2=4", - заявил член бюджетно-налоговой комиссии Сейма Андрис Шуваев ("Прогрессивные").

По словам руководителя комиссии Яниса Рейрса ("Новое Единство"), по этому вопросу будут дискуссии.

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