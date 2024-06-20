Утвержден состав парламентской комиссии по расследованию ошибок в реализации Rail Baltica

Сейм в четверг, 20 июня, утвердил состав парламентской комиссии по расследованию ошибок в реализации проекта Rail Baltica.
В парламентскую комиссию избраны депутат Артур Бутанс (Национальное объединение), Андрис Кулбергс ("Объединенный список"), Кристапс Криштопанс ("Латвия на первом месте"), Гиртс Штекерхофс (Союз зеленых и крестьян), Скайдрите Абрама ("Прогрессивные"), Атис Лабуцис ("Новое Единство"), Амиль Салимов ("Стабильности!").
Комиссия по расследованию ошибок, допущенных при реализации проекта Rail Baltica, была создана по инициативе оппозиции. Срок ее работы составит шесть месяцев.
Цель комиссии - выявить ошибки, допущенные при реализации проекта, и добиться, чтобы он стал приоритетным вопросом для правительства, решения принимались прозрачно и своевременно, с учетом государственных и общественных интересов, влияния на экономику Латвии и государственный бюджет.
Как сообщалось, в настоящее время нет ясности в отношении дальнейшей модели реализации и управления проектом Rail Baltica, а также источников финансирования, так как, согласно данным новейшего анализа, общие затраты по проекту в странах Балтии могут составить 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году они оценивались в 5,8 млрд евро.
Генеральная прокуратура 3 июня начала проверку действий должностных лиц, ответственных за реализацию проекта Rail Balticа, которые без согласования взяли обязательства перед государственным бюджетом, заключая договоры о строительных работах в рамках проекта.
В свою очередь Сейм решил создать парламентскую комиссию по расследованию ошибок, допущенных при реализации проекта.
Премьер-министр Эвика Силиня ранее заявила, что удивлена неинформированностью предыдущих правительств о процессах в реализации проекта Rail Baltica, а также усматривает ответственность АО RB Rail и ООО Eiropas dzelzceļa līnijas за недочеты в управлении проектом.
Выступая в Сейме с ежегодным докладом о работе Кабинета министров, премьер высказала свое мнение о проекте Rail Baltica, пообещав, что "самотека по проекту больше не будет", и то руководство проектом, которое до сих пор осуществлялось Министерством сообщения, неприемлемо.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!