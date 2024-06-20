Утвержден состав парламентской комиссии по расследованию ошибок в реализации Rail Baltica

В парламентскую комиссию избраны депутат Артур Бутанс (Национальное объединение), Андрис Кулбергс ("Объединенный список"), Кристапс Криштопанс ("Латвия на первом месте"), Гиртс Штекерхофс (Союз зеленых и крестьян), Скайдрите Абрама ("Прогрессивные"), Атис Лабуцис ("Новое Единство"), Амиль Салимов ("Стабильности!").

Комиссия по расследованию ошибок, допущенных при реализации проекта Rail Baltica, была создана по инициативе оппозиции. Срок ее работы составит шесть месяцев.

Цель комиссии - выявить ошибки, допущенные при реализации проекта, и добиться, чтобы он стал приоритетным вопросом для правительства, решения принимались прозрачно и своевременно, с учетом государственных и общественных интересов, влияния на экономику Латвии и государственный бюджет.

Как сообщалось, в настоящее время нет ясности в отношении дальнейшей модели реализации и управления проектом Rail Baltica, а также источников финансирования, так как, согласно данным новейшего анализа, общие затраты по проекту в странах Балтии могут составить 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году они оценивались в 5,8 млрд евро.