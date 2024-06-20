Как на Лиго будут работать рижские торговые центры?

Так, 23 июня торговые центры Akropole Rīga и Akropole Alfa будут работать с 10 до 20 часов, а торговый центр Origo - с 10 до 19 часов. Часы работы магазинов Rimi и Maxima, а также некоторых других торговцев и предприятий общественного питания будут отличаться.

Торговые центры Domina Shopping, Spice, Spice Home и Rīga Plaza в день Лиго будут работать с 10 до 18 часов, в свою очередь Galerija Centrs - с 10 до 17 часов, а Galleria Riga - с 10 до 16 часов. В этих торговых центрах также будут отличаться часы работы продовольственных магазинов и некоторых предприятий торговли и общественного питания.

В свою очередь в Янов день, 24 июня, большая часть магазинов в упомянутых торговых центрах будет закрыта, работать будут только магазины Rimi и Maxima, а в отдельных торговых центрах - и другие торговцы, предприятия общепита и поставщики услуг.

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