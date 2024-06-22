Экс-ректор LKA в прошлом году заработала почти 100 тыс. евро

Большую часть своего дохода Муктупавела получила от LKA – в общей сложности 98 055 евро. Это на 30 433 евро больше, чем годом ранее. Из полученной суммы 71 025 евро составила зарплата.

Также она получила 150 евро от Латвийской национальной комиссии Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, гонорар в размере 55 евро от Ассоциации латвийских исполнителей и продюсеров и 50 евро от Латвийского университета.

В своей декларации Муктупавела указала безналичные накопления в размере 51 382 евро. Это на 23 875 евро больше, чем в 2022 году.

В отличие от 2022 года, в декларации Муктупавелы на 2023 год уже не указаны долговые обязательства.

Муктупавела пользуется землей и зданиями в Балодне, также она владеет автомобилем VW T-ROC.

Муктупавела занимал пост ректора LKA два срока с 2014 года, а обязанности председателя Совета ректоров исполняла три срока - впервые на эту должность коллеги избирали ее в 2018 году, а затем в 2020 и 2022 годах.

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