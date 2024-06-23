Трактор съехал в пруд и перевернулся; водитель погиб

На место происшествия прибыли спасатели Государственной пожарно-спасательной службы, которые вытащили тело мужчины из трактора, находившегося под водой.

Среди пострадавших в ДТП в субботу было три водителя электроскутеров и один велосипедист.

В субботу полиция составила 584 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения, в том числе 254 за превышение скорости, а три водителя были оштрафованы за агрессивное вождение.

За вождение в состоянии опьянения были задержаны 22 водителя, в том числе 16 находились в сильном опьянении и понесут уголовное наказание.

В субботу, 22 июня, зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие, один человек погиб, а 18 получили травмы, сообщает Государственная полиция.

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