ВИДЕО Девушка опозорила бойца MMA на весь мир

Дело было на турнире по смешанным единоборствам Clash of the Stars в Чехии в присутствии 20 тысяч зрителей. После боя, который боец, к слову, проиграл, он опустился на колено и предложил своей подруге руку и сердце. Но получил жесткий нокаут - любимая отказала.



Как пишет Sky News Australia, девушка мотивировала отказ тем, что Буковаз ей изменял. "После всего, что произошло между нами, я не думаю, что это хорошая идея. Я говорю "нет", - сказала девушка. Сам боец утверждает, что был верен.



Видео моментально разлетелось по Сети, а незадачливый жених попал в СМИ всего мира - от явно желтых изданий до солидных таблоидов.