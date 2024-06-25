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ВИДЕО Девушка опозорила бойца MMA на весь мир

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Боец ММА Лукаш Буковаз
Боец ММА Лукаш Буковаз Фото: скрин-шот Happy Punch

Чешский боец смешанных единоборств (ММА) Лукаш Буковаз решил предложить руку и сердце своей девушке прямо в октагоне после поединка, но получил отказ. Видео инцидента, ставшее вирусным, опубликовано на канале Happy Punch.

Дело было на турнире по смешанным единоборствам Clash of the Stars в Чехии в присутствии 20 тысяч зрителей. После боя, который боец, к слову, проиграл, он опустился на колено и предложил своей подруге руку и сердце. Но получил жесткий нокаут - любимая отказала. 

Как пишет Sky News Australia, девушка мотивировала отказ тем, что Буковаз ей изменял. "После всего, что произошло между нами, я не думаю, что это хорошая идея. Я говорю "нет", - сказала девушка. Сам боец утверждает, что был верен. 

Видео моментально разлетелось по Сети, а незадачливый жених попал в СМИ всего мира - от явно желтых изданий до солидных таблоидов. 

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