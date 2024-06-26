Сборная Латвии по баскетболу уверенно обыграла Египет

Матч прошёл в "Арене Рига" и завершился со счётом 84:63 (24:18, 16:18, 24:8, 20:19) в пользу латвийской сборной.

Самым результативным в составе сборной Латвии стал Янис Стрелниекс, который набрал 14 очков. Артур Страутиньш принёс в копилку сборной Латвии 13 очков, а Рихард Ломажс - 11 очков.

Сборные Латвии и Египта до этого встречались лишь однажды - 18 июля 2001 года латвийские баскетболисты одержали победу на проверочном турнире в Александрии со счётом 97:82.

В пятницу, 28 июня, сборная Латвии в 18:30 в Тампере проведёт проверочный матч против сборной Финляндии.

В рамках олимпийского квалификационного турнира сборная Латвии в подгруппе А во вторник, 2 июля, встретится со сборной Грузии, а в среду, 3 июля, со сборной Филиппин. Обе игры начнутся в 19:00.

Напомним, чемпион НБА Кристап Порзиньгис из-за травмы этим летом не сможет помочь сборной Латвии по баскетболу.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!