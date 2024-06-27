В Риге построят детские площадки, новый путепровод и остановки общественного транспорта

Планируется также благоустроить площадь Реформации, улицу Вальню и Ратушную площадь.

Путепровод на Кундзиньсалу

Транспортный путепровод на Кундзиньсалу планируется построить за 82,7 млн евро, постановил финансово-административный комитет Рижской думы.

Из государственного бюджета на проект будет выделено 23 миллиона евро, а кредит из государственного бюджета планируется в размере до 59,7 миллиона евро, в том числе 23,6 миллиона евро в 2024 году, 29,2 миллиона евро в 2025 году и 6,9 миллиона евро в 2026 году.

Срок погашения кредита составляет до 30 лет, с отсрочкой выплаты основной суммы долга до трех лет.

Окончательное решение еще предстоит принять Рижской думе.

Остановки общественного транспорта

В Риге установят 60 остановок общественного транспорта за 1,1 миллиона евро, постановил сегодня, 27 июня, финансово-административный комитет Рижской думы.

За 1,1 млн евро планируется приобрести 60 навесов, разработать проектную документацию для установки или замены остановок общественного транспорта, установить остановки и обеспечить авторский и строительный надзор за соответствующими работами.

Окончательное решение о реализации проекта будет принято на заседании Рижской думы.

Новый центр видеонаблюдения муниципальной полиции

Финансово-административный комитет Рижской думы одобрил реконструкцию здания на улице Ледургас, 26, где планируется разместить центр видеонаблюдения.

Бывшее здание 29-й Рижской средней школы будет перестроено, а его использование будет изменено для нужд центра видеонаблюдения муниципальной полиции.

Проект предусматривает комплексную реконструкцию здания, включая изменение планировки помещений, строительство лифта, замену всех внутренних и внешних коммуникаций, меры по повышению энергоэффективности - замену окон, утепление фасада и крыши, а также установку солнечных батарей.

Проект включает в себя реконструкцию вспомогательного здания, строительство нового здания для тактической подготовки, а также благоустройство территории, включая многофункциональный корт, беговую дорожку и прогулочные зоны.

Общий объем финансирования проекта составляет 7 733 000 евро, в том числе кредит из государственного бюджета составит 6 573 050 евро, а из муниципального бюджета будет выделено 1 159 950 евро.

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