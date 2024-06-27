В Риге построят детские площадки, новый путепровод и остановки общественного транспорта

Финансово-административный комитет Рижской думы в четверг, 27 июня, утвердил выделение около 5 миллионов евро на различные инвестиционные проекты.
Строительство детских площадок
На обустройство детских площадок и зон отдыха в микрорайонах выделено 3,2 миллиона евро. Средства будут направлены на обустройство детских площадок в Пурвциемсе, Иманте и площадки между улицей Илукстес 16а и домами 4 и 6 на улице Бралю Каудзишу.
Такие площадки будут установлены в Пурвциемсе между домами 1 и 3 на Варавикснес гатве, в Вецмилгрависе, в Золитуде, а также на улицах Курпниеку и Ропажу.
На улице Бривибас, 124, планируется спроектировать и построить новую детскую площадку и зону отдыха, на что выделено 330 091 евро.
Еще 307 635 евро выделено на ремонт детских площадок и площадок для отдыха в микрорайонах.
Благоустройство города
На строительство сквера в Чиекуркалнсе выделено 495 499 евро.
На благоустройство открытых общественных пространств в Вецриге планируется потратить 609 473 евро.
Эти средства пойдут на благоустройство Домской площади Дома, участка улицы Калею у входа в Яня сета, участка улицы Мейстару между улицами Маза Смилшу и Зиргу, участка улицы Скарню у церкви Святого Петра и участка набережной 11 ноября между Даугавас Гате и Полю Гате.
Планируется также благоустроить площадь Реформации, улицу Вальню и Ратушную площадь.
Путепровод на Кундзиньсалу
Транспортный путепровод на Кундзиньсалу планируется построить за 82,7 млн евро, постановил финансово-административный комитет Рижской думы.
Из государственного бюджета на проект будет выделено 23 миллиона евро, а кредит из государственного бюджета планируется в размере до 59,7 миллиона евро, в том числе 23,6 миллиона евро в 2024 году, 29,2 миллиона евро в 2025 году и 6,9 миллиона евро в 2026 году.
Срок погашения кредита составляет до 30 лет, с отсрочкой выплаты основной суммы долга до трех лет.
Окончательное решение еще предстоит принять Рижской думе.
Остановки общественного транспорта
В Риге установят 60 остановок общественного транспорта за 1,1 миллиона евро, постановил сегодня, 27 июня, финансово-административный комитет Рижской думы.
За 1,1 млн евро планируется приобрести 60 навесов, разработать проектную документацию для установки или замены остановок общественного транспорта, установить остановки и обеспечить авторский и строительный надзор за соответствующими работами.
Окончательное решение о реализации проекта будет принято на заседании Рижской думы.
Новый центр видеонаблюдения муниципальной полиции
Финансово-административный комитет Рижской думы одобрил реконструкцию здания на улице Ледургас, 26, где планируется разместить центр видеонаблюдения.
Бывшее здание 29-й Рижской средней школы будет перестроено, а его использование будет изменено для нужд центра видеонаблюдения муниципальной полиции.
Проект предусматривает комплексную реконструкцию здания, включая изменение планировки помещений, строительство лифта, замену всех внутренних и внешних коммуникаций, меры по повышению энергоэффективности - замену окон, утепление фасада и крыши, а также установку солнечных батарей.
Проект включает в себя реконструкцию вспомогательного здания, строительство нового здания для тактической подготовки, а также благоустройство территории, включая многофункциональный корт, беговую дорожку и прогулочные зоны.
Общий объем финансирования проекта составляет 7 733 000 евро, в том числе кредит из государственного бюджета составит 6 573 050 евро, а из муниципального бюджета будет выделено 1 159 950 евро.
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