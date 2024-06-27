Нужно ли сокращать срок выплаты пособия? Министр высказал свое мнение

Ведущая программы спросила министра, нет ли планов сократить срок выплаты пособий клиентам Госагентства занятости, на что Улдис Аугулис ответил, что таких планов нет.

Министр добавил, что сейчас и так только несколько месяцев безработный получает пособие, которое более-менее соответствует его прошлому доходу.

"Нет, сейчас планов нет. И я не вижу необходимости каким-либо образом ее менять. Есть ли те, кто получают пособие все восемь месяцев? Да. Но человек застрахован от этого. Для такого случая он платил взносы социального страхования. И, может быть, он проходит обучение, может быть, он хочет чего-то большего, найти более квалифицированную работу. У каждого в жизни может сложиться такая ситуация. Если у кого-то такого не было, ему повезло. Конечно же есть такие злостные случаи, но это настолько маленький процент, что менять из-за них систему. Я не вижу для этого основания", - сказал министр.

По статистике, в прошлом году через Госагентство занятости на работу устроились 54 тыс. человек.

"В среднем срок на бирже труда у них примерно шесть месяцев. Есть те, кто остается без работы длительное время, но там разные специфические проблемы и ситуации. Это могут быть женщины с маленькими детьми, которых не на кого оставить, могут быть люди с зависимостями, которые необходимо лечить", - сказал политик.

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