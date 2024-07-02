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То дождь, то солнце: синоптики о погоде в среду

rus.tvnet.lv/LETA
Обновлено 3 июля 2024, 08:07
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Дожди в Риге
Дожди в Риге Фото: Zane Bitere/LETA

В среду, 3 июля, в Латвии ожидается переменная облачность с солнцем и кратковременными дождями во многих регионах, прогнозируют синоптики.

Осадки будут преимущественно небольшими. Ожидается западный, юго-западный ветер порывами до 8-13 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +18...+23 градуса.

В Риге временами будет светить солнце, возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до +21 градуса.

Галерея: Дожди в Риге

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