То дождь, то солнце: синоптики о погоде в среду

В среду, 3 июля, в Латвии ожидается переменная облачность с солнцем и кратковременными дождями во многих регионах, прогнозируют синоптики.
Осадки будут преимущественно небольшими. Ожидается западный, юго-западный ветер порывами до 8-13 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +18...+23 градуса.
В Риге временами будет светить солнце, возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до +21 градуса.
Галерея: Дожди в Риге
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