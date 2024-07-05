Грозы с ливнями и порывистый ветер: прогноз синоптиков на субботу

Отдельные дождевые облака будут пересекать страну преимущественно ночью и в первой половине дня, в Курземе и северо-западной части Видземе возможны ливни с грозами.

Облачность будет небольшой и переменной.

Ночью ожидается южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, который будет сильнее на побережье и в порывах может достигать скорости 20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +8...+12 градусов, на побережье - до +16.

Утром и днем по всей стране ожидаются порывы юго-западного ветра до 11-16 метров в секунду, а в субботу вечером будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха составит +19...+24 градусов.

В Риге солнце временами будет скрываться за облаками, возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер - южный, юго-западный от слабого до умеренного, утром и в первой половине дня порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +12 градусов, во второй половине дня потеплеет до +23 градусов.

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