Кир Стармер: что из себя представляет новый премьер-министр Великобритании

Жизнь семьи, однако, была неспокойной. Кир Стармер рассказывал, что его отец был холодным и отстраненным человеком. Его мать большую часть жизни страдала от аутоиммунного заболевания, так называемой, болезни Стилла. В конце концов она оказалась прикованной к инвалидному креслу и не могла даже говорить. Кроме того, ей ампутировали ногу.

Кир Стармер вступил в местное молодежное отделение Лейбористской партии в возрасте 16 лет. Некоторое время он редактировал радикальный левый журнал «Социалистические альтернативы».

Сэр Кейр - студент Фото: BBC

Кир Стармер стал первым человеком в своей семье, поступившим в университет. Он изучал право в Лидсе и в Оксфорде, а затем работал адвокатом, специализирующимся на правах человека.

В это время он работал над отменой смертной казни в странах Карибского бассейна и Африки.

В известном деле 1990-х годов он представлял интересы двух экоактивистов, против которых гигантская сеть ресторанов McDonalds подала в суд за клевету.

В 2008 году Кир Стармер был назначен директором Королевской прокурорской службы , то есть он был самым старшим прокурором в Англии и Уэльсе. На этом посту он пребывал вплоть до 2013 года и был удостоен рыцарского звания в 2014 году, и став таким образом сэром.

Посвящение в рыцари в 2014 году Фото: PA Media

Как сэр Кир стал лидером лейбористов

Кир Стармер был избран в палату общин в 2015 году от избирательного округа Холборн и Сент-Пэнкрас в Лондоне.