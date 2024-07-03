Приостановлена деятельность Latvijas naftas tranzīts. Ее контролирует швейцарский юрист Мерони

Приостановлена хозяйственная деятельность предприятия AS Latvijas naftas tranzīts, контролируемого швейцарским юристом Рудольфом Мерони, свидетельствует информация Firmas.lv.
Деятельность компании была приостановлена в понедельник, 1 июля, с учетом решения Службы государственных доходов (СГД) от 19 июня 2024 года.
1 июля СГД также запретила реорганизацию и смену акционеров Latvijas naftas tranzīts.
В марте 2023 года программа Латвийского телевидения (LTV) de facto сообщила, что с Latvijas naftas tranzīts связано дело о мошенничестве адвоката Яниса Зелмениса. В LTV заявили, что сумма в деле о мошенничестве составляет почти 18 миллионов евро.
Агентство LETA уточнило в суде, что рассмотрение уголовного дела, по которому Зелмениса обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору, планируется продолжить в Рижском городском суде 30 августа этого года.
Как сообщало de facto, за события 2018 года в Latvijas naftas tranzīts обвинение предъявлено не только Зелменису, но и его старому другу Эндрю Бейкеру. Суть дела - в результате различных манипуляций с документами акции Latvijas naftas tranzīts, принадлежащие новозеландской компании Global Oil Services Limited (Global Oil Services), перешли во владение лихтенштейнской компании Griffin Trust AG (Griffin), которую представлял Бейкер.
По мнению прокуратуры, это произошло незаконно, путем злоупотребления доверием и обмана, то есть имело место мошенничество, в результате которого новозеландская компания понесла убытки в размере 17,97 миллиона евро.
По данным Firmas.lv, Latvijas naftas tranzīts зарегистрировано в 1995 году, а его уставный капитал составляет 104,743 миллиона евро. Реальные бенефициары компании - адвокат Мерони и гражданка Австрии Урсула Харанд.
В 2022 году компания не получила выручку от основного бизнеса и работала с прибылью в 4,175 млн евро. Финансовые данные за 2023 год не опубликованы.
Данные Lursoft показывают, что акционерами Latvijas naftas tranzīts являются AS Ventbunkers (66,9%), зарегистрированная в Новой Зеландии Global Oil Services Limited (17,2%), SIA Ventrans Rīga (11,5%), Escalada Holdings Ltd (3,8%) и Somers Business Limited (0,6%).
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