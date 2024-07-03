Приостановлена деятельность Latvijas naftas tranzīts. Ее контролирует швейцарский юрист Мерони

Деятельность компании была приостановлена ​​в понедельник, 1 июля, с учетом решения Службы государственных доходов (СГД) от 19 июня 2024 года.

1 июля СГД также запретила реорганизацию и смену акционеров Latvijas naftas tranzīts.

В марте 2023 года программа Латвийского телевидения (LTV) de facto сообщила, что с Latvijas naftas tranzīts связано дело о мошенничестве адвоката Яниса Зелмениса. В LTV заявили, что сумма в деле о мошенничестве составляет почти 18 миллионов евро.

Агентство LETA уточнило в суде, что рассмотрение уголовного дела, по которому Зелмениса обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору, планируется продолжить в Рижском городском суде 30 августа этого года.