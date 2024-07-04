В Латвии намерены сократить выплаты по больничному; Минздрав предупредил о последствиях

Ранее сообщалось, что Министерство экономики совместно с Министерством благосостояния предложили сократить суммы, которые работодатели выплачивают работнику по больничному.

Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) подняла тему оплаты больничных осенью 2023 года, а затем и весной этого года.

Работодатели считают, что больничные обходятся им дорого, также в LDDK заявили, что некоторые берут больничный, чтобы отдохнуть от работы.

Компромиссный вариант, предложенный министерствами:

первый день нетрудоспособности не оплачивается;

за 2-й и 3-й день работнику выплачивается 60% зарплаты;

с 4-го по 8-й рабочий день - 70% зарплаты;

после 9-го дня государство будет оплачивать 75%.

На данный момент действует такая схема оплаты больничного листа - первый день больничного не оплачивается, за второй и третий день работодатель выплачивает не менее 75% от зарплаты, а с 4-го по 9-й день - не менее 80%. После 9-го дня больничный лист оплачивает государство.

Эгил Балдзенс, глава Союза свободных профсоюзов Латвии, недоволен таким предложением.

"Это уже не компромисс! Здесь все сделано за счет работников, уменьшена и компенсация, и взносы социального страхования", - сказал Балдзенс.

"Со снижением подоходного налога в проигрыше, конечно, и самоуправления. Если это предложение будет выдвинуто, мы резко отреагируем и предпримем нестандартные шаги, потому что действовать вопреки декларации правительства и тем вещам, на основании которых политики получили свои мандаты, это уже серьезно", - подчеркнул Балдзенс.

Работодатели же надеются добиться такой модели, которая бы не мотивировала брать больничные без причины.

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