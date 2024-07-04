В Латвии намерены сократить выплаты по больничному; Минздрав предупредил о последствиях

Сокращение компенсации за оплату больничных листов может привести к тому, что люди не будут вовремя обращаться за медицинской помощью, а это может привести к более сложным проблемам со здоровьем, заявили в Министерстве здравоохранения.
В качестве наиболее частых причин нетрудоспособности Минздрав называет болезни системы кровообращения, дыхания, эндокринной системы, а также болезни скелета и мышц.
Например, в 2022 году значительная часть причин нетрудоспособности была вызвана Covid-19 и его последствиями. Психические заболевания как причина нетрудоспособности также увеличиваются.
В Минздраве подчеркивают, что выдача больничных листов связана не только с заболеваемостью населения и доступностью медицинских услуг, но и с событиями и изменениями в других сферах, например, в повышении пенсионного возраста, поскольку пациенты старше 60 и 65 лет чаще обращаются к врачу, наблюдаются хронические заболевания на фоне приема лекарств, что влияет на потребность в больничных листах.
На необходимость брать больничный также влияют требования по изоляции обучающихся с острыми симптомами простуды в образовательных учреждениях, а также политика работодателей, возможности работать удаленно и тому подобное.
Кроме того, больничные листы часто выдают не только семейные врачи и педиатры, но и врачи профзаболеваний и охраны труда, что свидетельствует о связи больничных листов непосредственно с трудовой средой.
В настоящее время закон предусматривает социальную поддержку в случае, если человек не выходит на работу и таким образом теряет доход от оплачиваемой работы или если самозанятый человек теряет доход.
Это касается таких случаев, как утрата трудоспособности вследствие болезни или травмы, необходимость получения лечебной или профилактической медицинской помощи, необходимость изоляции в связи с карантином, лечение в медицинском учреждении в период восстановления после болезни или травмы, если такое лечение необходимо для восстановления трудоспособности, а также необходимости ухода за больным ребенком, не достигшим 14-летнего или, в некоторых случаях, 18-летнего возраста. Социальная поддержка также оказывается в случае необходимости стационарного протезирования.
В Минздраве поясняют, что существует широкий спектр случаев, когда больничный лист может быть выдан пациенту по состоянию здоровья, а не только в понимании работодателей в случаях, когда человек не имеет возможности передвигаться и находится на лечении дома.
Условия и размеры выплаты больничных листов являются вопросом социальной поддержки работающих, что также косвенно влияет на сферу здравоохранения.
По мнению Минздрава, поощряя сокращение социальной поддержки работников в случае нетрудоспособности, необходимо также оценить влияние такого решения на потенциальное ухудшение эпидемиологической ситуации, поскольку больные работники будут ходить на работу и повышать риск заражения окружающих.
По данным министерства, это также может привести к несвоевременному обращению за медицинской помощью, что может привести к более сложным проблемам со здоровьем в долгосрочной перспективе.
Ранее сообщалось, что Министерство экономики совместно с Министерством благосостояния предложили сократить суммы, которые работодатели выплачивают работнику по больничному.
Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) подняла тему оплаты больничных осенью 2023 года, а затем и весной этого года.
Работодатели считают, что больничные обходятся им дорого, также в LDDK заявили, что некоторые берут больничный, чтобы отдохнуть от работы.
Компромиссный вариант, предложенный министерствами:
- первый день нетрудоспособности не оплачивается;
- за 2-й и 3-й день работнику выплачивается 60% зарплаты;
- с 4-го по 8-й рабочий день - 70% зарплаты;
- после 9-го дня государство будет оплачивать 75%.
На данный момент действует такая схема оплаты больничного листа - первый день больничного не оплачивается, за второй и третий день работодатель выплачивает не менее 75% от зарплаты, а с 4-го по 9-й день - не менее 80%. После 9-го дня больничный лист оплачивает государство.
Эгил Балдзенс, глава Союза свободных профсоюзов Латвии, недоволен таким предложением.
"Это уже не компромисс! Здесь все сделано за счет работников, уменьшена и компенсация, и взносы социального страхования", - сказал Балдзенс.
"Со снижением подоходного налога в проигрыше, конечно, и самоуправления. Если это предложение будет выдвинуто, мы резко отреагируем и предпримем нестандартные шаги, потому что действовать вопреки декларации правительства и тем вещам, на основании которых политики получили свои мандаты, это уже серьезно", - подчеркнул Балдзенс.
Работодатели же надеются добиться такой модели, которая бы не мотивировала брать больничные без причины.
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