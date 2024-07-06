В Латвии начался сезон малины; в этом году урожай будет меньше

В Латвии начался сезон малины, и местная ягода уже доступна в магазинах, но урожай выращенной в поле малины в этом году будет меньше из-за морозов и последовавших за ними весенних заморозков, сообщили TVNET представители ассоциации "Крестьянский сейм".
Председатель правления "Крестьянского Сейма" Юрис Лаздиньш рассказал, что что ягодоводы постараются сохранить цену на малину на уровне прошлого года, несмотря на растущие производственные расходы, убытки и повышение в этом году PVN (с 5% до 12%) на характерные для Латвии фрукты, овощи и ягоды.
"В то же время нужно считаться с тем, что на полках магазинов цены на ягоду могут быть выше, так как продажная цена может кардинально отличаться от цены, предлагаемой самим производителем", - отметил Лаздиньш.
На полях малина пострадала от зимних морозов и погибла во многих районах Латвии.
Однако урожай малины удался у фермеров, которые растят ягоду в туннелях. Член "Крестьянского сейма" Гундега Саушкина (SIA Very Berry) подтвердила, что в ее хозяйстве малина на полях пострадала от зимних морозов, однако, учитывая опыт прошлых лет, предприятие увеличило площади выращиваемой в туннелях малины, так как это позволяет легче контролировать условия выращивания.
Представители общества отмечаются, что малина на полках магазинов в больших объемах появится со второй недели июля.
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