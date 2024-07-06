В Латвии начался сезон малины; в этом году урожай будет меньше

Председатель правления "Крестьянского Сейма" Юрис Лаздиньш рассказал, что что ягодоводы постараются сохранить цену на малину на уровне прошлого года, несмотря на растущие производственные расходы, убытки и повышение в этом году PVN (с 5% до 12%) на характерные для Латвии фрукты, овощи и ягоды.

"В то же время нужно считаться с тем, что на полках магазинов цены на ягоду могут быть выше, так как продажная цена может кардинально отличаться от цены, предлагаемой самим производителем", - отметил Лаздиньш.

На полях малина пострадала от зимних морозов и погибла во многих районах Латвии.

Однако урожай малины удался у фермеров, которые растят ягоду в туннелях. Член "Крестьянского сейма" Гундега Саушкина (SIA Very Berry) подтвердила, что в ее хозяйстве малина на полях пострадала от зимних морозов, однако, учитывая опыт прошлых лет, предприятие увеличило площади выращиваемой в туннелях малины, так как это позволяет легче контролировать условия выращивания.

Представители общества отмечаются, что малина на полках магазинов в больших объемах появится со второй недели июля.

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