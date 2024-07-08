Дешевая недвижимость в Европе. Где, за сколько, не обман?

На первый взгляд, довольно скромный город Гётене, с его блочными многоквартирными домами, вряд ли похож на классическую мечту шведов о собственном красном деревянном домике. Однако этот городок с населением 5000 человек на юго-западе Швеции сейчас привлекает невероятно низкими ценами на землю и недвижимость - участки здесь продаются менее чем за одну шведскую крону (около десяти центов) за квадратный метр. За 150 квадратных метров - такова в среднем площадь дома на одну семью - покупателю придется заплатить менее 15 евро. Эта чрезвычайно выгодная цена распространяется на 30 участков, которые долгое время заброшены. Десятилетиями никто не проявлял к ним интереса, несмотря на то, что городок находится рядом с известным озером Венерн.

Своей акцией по продаже недвижимости фактически за бесценок местные власти хотят привлечь покупателей и оживить регион, в котором остается все меньше жителей. Правда, есть одно условие: при покупке участка новый владелец обязуется построить на нем жилье в течение двух лет. Несмотря на крайне низкую цену, поначалу недвижимость в Гётене продавалась довольно медленно. Однако ролик в Tiktok, ставший вирусным, а также различные сообщения англоязычных СМИ вызвали настоящий бум - властям шведского городка посыпались запросы от желающих приобрести недвижимость, со всего мира. "У нас есть заинтересованные лица из Европы, Азии - особенно из Индии и Пакистана, - а также из США, Австралии и даже Южной Америки", - сказал мэр Гётене Йоханн Манссон. На данный момент продажа участков приостановлена, но в начале августа она будет возобновлена и на аукционе можно будет прибрести оставшуюся недвижимость.