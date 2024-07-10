Видео Третий раз отдал телефон в гарантийный ремонт: клиент предупреждает о магазине

Лига с мужем решили купить ему телефон в магазине Evelatus. Вернувшись домой, муж пришел к выводу, что в телефоне не работает интернет - не подключены мобильные данные.

Лига с мужем снова отправились в магазин, но им сказали, что единственный выход - отдать телефон в гарантийный ремонт. Получив отремонтированный телефон, мужчина вновь разочаровался.

Прошло уже больше двух месяцев, а телефон уже в третий раз отправляют в гарантийный ремонт.

Программа отправилась в конкретный магазин, где сотрудник пояснил, что правилами компании предусмотрено, что только если третий гарантийный ремонт не поможет починить аппарат, то будет предложен возврат денег или замена товара.

Представитель Центра защиты прав потребителей Ева Эглите поясняет, что покупатель имеет право немедленно потребовать возврата денег или обмена товара.

Тогда программа обратилась к руководству магазина, но ответ получила в письменной форме, где не объясняются причины, почему покупателю не было предложено обменять товар раньше.

"Клиент сдал телефон в гарантийный ремонт, но ни в первый, ни во второй раз никаких неисправностей в телефоне обнаружено не было. При третьем ремонте было принято решение вернуть клиенту стоимость покупки или предложить обменять телефон на другой. Клиент согласился на возврат денег, и на данный момент ситуация разрешилась", - заявили в компании.

Лига и ее муж подтвердили, что деньги поступили на счет.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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