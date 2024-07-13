Эксперимент LTV: поездка из аэропорта может стоить даже 45 евро

Другие готовы предложить фиксированную цену, но если вы откажетесь или пожалуетесь на цену, они готовы показать вам, где находится автобусная остановка.

Когда журналист спрашивает таксиста, сколько стоит поездка до Рижского центрального железнодорожного вокзала, он отвечает, что это будет примерно 35–37 евро. На вопрос, почему так дорого, водитель отвечает: "Вы эксперт по экономической ситуации в Латвии?"

Другой таксист говорит, что цена высокая, потому что она фиксирована специально для водителя, а другой рекомендует лучше воспользоваться автобусом, билет на который будет стоить всего 2 евро.

И тут же слышно, как водители разговаривают между собой, и обсуждают платежеспособность и то, что следует лететь обратно туда, откуда приехали.

"Почему он должен платить? Мы для него негры, потому нам надо платить меньше. У человека есть выбор", - сказал один из таксистов, а другой ответил: "Да, он может выбрать, чтобы подняться на второй этаж и улететь обратно. Мы ему покажем!"

Другой водитель добавил, что "теперь все эти туристы такие бережливые, и все не так, как раньше".

В каком-то смысле они правы насчет того, что туристы следят за финансами. Журналисты отметили, что большая часть прибывших выбирает общественный транспорт, а автобус Rīgas Satiksme в середине дня переполнен.

Водитель нового экспресса рассказывает, что даже по вечерам часто бывает, что в автобусах не остается свободных мест.

"Уже есть люди, которые приходят сразу. Они приходят и ищут транспорт, потому что знают, что это безопасно, что их отвезут и не разочаруют. Их отвезут, и это будет одна цена", - говорит водитель автобуса.

Однако в дирекции автомобильного транспорта заявили, что на данный момент самой большой проблемой в отрасли является нехватка водителей.

С 2022 года более 70 водителей такси также лишились прав, поскольку не смогли доказать знание латышского языка.

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