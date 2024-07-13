Эксперимент LTV: поездка из аэропорта может стоить даже 45 евро

Войны таксистов в аэропорту "Рига" уже не те, что были раньше, но все еще бывают случаи, когда туристы поддаются искушению отправиться на стоянку, чтобы взять более дорогое и нелицензированное такси. Съемочная группа Латвийского телевидения выяснила, что цена по-прежнему может варьироваться на несколько десятков евро, об этом сообщает портал tv3.lv.
Теперь по прилету в аэропорт "Рига" есть варианты. Есть стенды с ценами и маршрутами общественного транспорта. Также новинка этого лета - экспресс-автобус до центра.
Дороже, чем Rīgas Satiksme, но дешевле, чем такси - в центр можно добраться за 4 евро. Но некоторые таксисты продолжают бороться за зоны влияния на выходе из аэропорта.
Некоторые не покупают лицензию на работу в районе аэропорта, оставляют машину на стоянке и заманивают клиентов до дверей. Лицензированный таксист предоставил Латвийскому телевидению видео, на котором видно, как некоторые таксисты продолжают обманывать клиентов и возмущаются тем, что их снимают.
Съемочная группа Латвийского телевидения заметила такси, которого не было в официальной очереди. Так был запущен эксперимент - исследование цен в аэропорту.
Журналисту без микрофона сразу же предложили поездку в Origo, на Центральный вокзал, за 45 евро. К сожалению, записать это не удалось. Но были и другие предложения.
"Выбирайте только XTAXI оранжевого цвета. Обычная цена. 22-23-25 евро. Если будет пробка, максимум 25 евро. Садитесь в XTAXI", - гласит объявление, предлагающее прокатиться по самой низкой цене.
Другие готовы предложить фиксированную цену, но если вы откажетесь или пожалуетесь на цену, они готовы показать вам, где находится автобусная остановка.
Когда журналист спрашивает таксиста, сколько стоит поездка до Рижского центрального железнодорожного вокзала, он отвечает, что это будет примерно 35–37 евро. На вопрос, почему так дорого, водитель отвечает: "Вы эксперт по экономической ситуации в Латвии?"
Другой таксист говорит, что цена высокая, потому что она фиксирована специально для водителя, а другой рекомендует лучше воспользоваться автобусом, билет на который будет стоить всего 2 евро.
И тут же слышно, как водители разговаривают между собой, и обсуждают платежеспособность и то, что следует лететь обратно туда, откуда приехали.
"Почему он должен платить? Мы для него негры, потому нам надо платить меньше. У человека есть выбор", - сказал один из таксистов, а другой ответил: "Да, он может выбрать, чтобы подняться на второй этаж и улететь обратно. Мы ему покажем!"
Другой водитель добавил, что "теперь все эти туристы такие бережливые, и все не так, как раньше".
В каком-то смысле они правы насчет того, что туристы следят за финансами. Журналисты отметили, что большая часть прибывших выбирает общественный транспорт, а автобус Rīgas Satiksme в середине дня переполнен.
Водитель нового экспресса рассказывает, что даже по вечерам часто бывает, что в автобусах не остается свободных мест.
"Уже есть люди, которые приходят сразу. Они приходят и ищут транспорт, потому что знают, что это безопасно, что их отвезут и не разочаруют. Их отвезут, и это будет одна цена", - говорит водитель автобуса.
Однако в дирекции автомобильного транспорта заявили, что на данный момент самой большой проблемой в отрасли является нехватка водителей.
С 2022 года более 70 водителей такси также лишились прав, поскольку не смогли доказать знание латышского языка.
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