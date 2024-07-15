Уголовное преследование за выплату зарплат в конвертах: речь идет о более чем 230 000 евро

В ходе досудебного расследования выяснилось, что предприятие, работающее в сфере частного высшего образования и ежемесячно трудоустраивавшее 63-78 работников, в период времени с января по июль 2022 года выплатило неуказанную в бухгалтерских отчетах зарплату более чем на 230 000 евро, а также уклонялась от уплаты налогов более чем на 130 000 евро.

Гендиректор VID Байба Шмите-Роке подчеркнула, что именно нелегальные зарплаты в конвертах остаются одним из самых значимых компонентов теневой экономики.

"Особенно неприятно удивляет, что так безответственно по отношению к своим работникам, возможно, поступило предприятие, работающее в такой сфере, как образование, и которому, наоборот, нужно показывать пример ответственных и честных действий", - указала Шмите-Роке.

В июле 2024 года уголовное дело было направлено для начала уголовного преследования по признакам уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным законом за нарушение правил оплаты труда путем выплаты заработной платы, не отраженной в бухгалтерских отчетах, и уклонение от уплаты налогов в госбюджет. Уголовное преследование просят начать в отношении одного человека.

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