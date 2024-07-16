На пунктах пограничного контроля 63 латвийских предприятия были указаны в качестве пункта назначения для партий продуктов питания и кормов из России, а 39 латвийских предприятий - для партий из Беларуси.

По сравнению с 2022 годом количество предприятий, привозящих продовольствие и корма из Беларуси, в этом году сократилось на 36%, а из России - на 55%, отметили в службе.

На вопрос о том, какие компании импортировали продовольствие и корма из этих стран в Латвию, служба не ответила.

По данным PVD, за первые шесть месяцев этого года в Латвию было ввезено 891 776 тонн продуктов питания и кормов из России и 311 896 тонн из Беларуси. Таким образом, общее количество продуктов и кормов, ввезенных в Латвию из обеих стран, достигло 1,204 миллиона тонн.

В первом полугодии этого года в Латвию из России ввозились в основном остатки пищевой промышленности, отходы и готовые корма для животных. Из 587 611 тонн этих продуктов в Латвию было ввезено 586 357 тонн, а в другую страну Европейского союза (ЕС) - 1 253 тонны.