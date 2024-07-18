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Планируется застроить треть Луцавсалы. Мнения жителей по поводу планов застройки разделились

rus.tvnet.lv
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Закладка капсулы времени в новом комплексе "Луцавсала"
Закладка капсулы времени в новом комплексе "Луцавсала" Фото: Evija Trifanova/LETA

В Риге планируется застроить треть Луцавсалы, сообщает передача Panorāma. Уже сейчас на Луцавсале строится первое здание, и рядом с ним запланирован целый комплекс домов.

Кроме того, Рижская дума решила передать в безвозмездное пользование 10 гектаров земли на Луцавсале Латвийской футбольной федерации, которая планирует строить там стадион.

Исполнительный директор Риги Янис Ланге подчеркивает, что для столицы важно увеличение жилищного фонда.

В свою очередь представители общества Daugavkrastu dārzi не припоминают, что проводились какие-то общественные обсуждения планов застройки.

Подробнее смотрите в сюжете:

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