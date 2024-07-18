Планируется застроить треть Луцавсалы. Мнения жителей по поводу планов застройки разделились

В Риге планируется застроить треть Луцавсалы, сообщает передача Panorāma. Уже сейчас на Луцавсале строится первое здание, и рядом с ним запланирован целый комплекс домов.
Кроме того, Рижская дума решила передать в безвозмездное пользование 10 гектаров земли на Луцавсале Латвийской футбольной федерации, которая планирует строить там стадион.
Исполнительный директор Риги Янис Ланге подчеркивает, что для столицы важно увеличение жилищного фонда.
В свою очередь представители общества Daugavkrastu dārzi не припоминают, что проводились какие-то общественные обсуждения планов застройки.
Подробнее смотрите в сюжете:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!