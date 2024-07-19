Фото Необычные объекты в центре Риги: где находятся и что они означают?

На месте пересечения семи улиц Риги художественная инсталляция приглашает людей из разных слоев общества насладиться и взаимодействовать в обновленном общественном пространстве, тем самым делая пользователей инсталляции неотъемлемой частью проекта и коллективно заполняя свободное пространство квадрата.

Kopā pie Doma - это чувственное путешествие, глубоко вдохновленное архитектурой города: средневековыми сводами, крестом Домского собора, геометрией полукруглых окон и пролетами окружающих зданий, которые отмечают важные периоды развития Риги.

Экологический объект представляет собой не только детскую площадку и зону отдыха, но и пространство, отражающее и уважающее историческое и культурное наследие города.

"Павильон" на площади Ливу

Дизайн "Павильона" - это современная отсылка к элементам архитектурного языка Риги. Он романтичен по своей природе - как настоящий павильон городского парка. Он спроектирован в форме башни, но не копирует какое-либо конкретное здание Старого города, а, скорее, интерпретирует башню определенного характера как знаковый элемент средневекового города.

Этот павильон представляет собой коллаж из различных архитектурных отсылок Риги, отражающий образ эклектичного города во всем его многообразии. Это как место встречи или остановка в пути, чтобы посидеть и поболтать, наблюдая за суетой Старой Риги и наслаждаясь ледяным карамельным латте.

Уже сообщалось, что Департамент образования, культуры и спорта Рижского самоуправления провел конкурс проектов на создание объектов экологического искусства в Старой Риге, в результате которого были разработаны дизайнерские и технические решения двух объектов экологического искусства.

Всего на конкурс был подан 21 проект на четыре места в Старой Риге - набережную 11 Ноября, Домскую площадь, площадь Ливу и площадь Реформации.