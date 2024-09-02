Зарплаты меньше, пенсии - тоже. Что не так с планируемой налоговой реформой?

Что не устраивает бизнесменов?

В первую очередь, возмущение предпринимателей вызвало планируемое изменение прогрессивных ставок подоходного налога с населения: задумано ввести четыре ступени вместо трех и новые пороги (см. табличку).

Фото: Скрин-шот презентации Минфина

Фактически, с 2026 года ставка IIN в 20% останется только для тех, у кого доход – минималка (750 евро в месяц) и ниже - то есть у низкоквалифицированной рабочей силы. А вот для сотрудников, зарабатывающих от 750 до 4000 евро в месяц ставка вырастает с 20 до 26%: на 6 процентных пунктов, что весьма ощутимо.

Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич в разговоре с TVNET+ отметил, что при такой системе вся нагрузка опять ляжет на плечи работодателей: "Если у человека сейчас зарплата 1500 евро, то через год он будет получать на 45 евро меньше. И работодатель должен где-то найти деньги, чтобы удержать зарплату "на руки" на том же уровне - хотя изначально речь шла о том, что налоги на рабочую силу должны быть минимальными. Ведь в торговле любые лишние расходы автоматически ведут к повышению цен".

Оставят без пенсий

Также острую критику вызвало предусмотренное снижение отчислений в пенсионный фонд с нынешних 6% до 4%. В будущем это может привести к уменьшению суммы государственных пенсий и повышению пенсионного возраста.