Tet оштрафовали на 10 тысяч евро. Компания нарушала права клиентов

Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) наложила штраф на телекоммуникационного оператора SIA Tet в размере 10 025 евро за нарушение прав конечных пользователей.
Комиссия указала, что в период с 27 февраля 2024 года по 24 мая 2024 года Tet направила 108 445 уведомлений конечным пользователям о планируемых изменениях в договоре, которые должны были вступить в силу менее, чем через один месяц.
"Законом об электронной связи предусмотрено, что коммерсант может в одностороннем порядке вносить изменения в договор, но в то же время коммерсант обязан информировать конечного пользователя об изменениях договора и тот имеет право расторгнуть договор без штрафов не менее чем за один месяц до вступления в силу этих поправок. Такой срок установлен для того, чтобы право конечного пользователя на расторжение договора было соблюдено до вступления в силу запланированных изменений, в том числе повышения цены на услугу или изменения ее объема", - пояснил представитель SPRK Иварс Тауниньш.
Tet информировал конечных потребителей о планируемых изменениях в договоре в среднем за 27-30 дней до их вступления в силу, тем самым также получая материальную выгоду от более быстрого вступления контракта в силу, отметили в SPRK.
Кроме того, поскольку компания Tet обязалась рассматривать жалобы каждого конечного пользователя в индивидуальном порядке, а не, например, выбирать автоматические решения, последствия нарушения, как правило, не устранялись даже после обращения SPRK. В связи с этим SPRK приняло решение о наложении на компанию Tet штрафа в размере 10 025 евро.
Защита прав конечных пользователей предусматривается "Законом об электронной связи". Согласно нему, коммерсант электронной связи, изменяя в одностороннем порядке условия договора, обязан не менее чем за месяц до вступления изменений в силу проинформировать потребителя, а также должен предложить расторгнуть договор без штрафных санкций.
Коммерсант имеет право обжаловать решение SPRK в течение 10 рабочих дней со дня его оглашения. Если решение не будет обжаловано, штраф поступит в государственный бюджет.
SPRK предлагает конечным пользователям электронных коммуникаций ознакомиться со своими правами в случаях, когда коммерсант электронных коммуникаций в одностороннем порядке меняет условия договора.
Комиссия отмечает, что клиент имеет право обратиться к коммерсанту даже в тех случаях, когда его права были нарушены некоторое время назад, а новые условия договора уже вступили в силу. В случаях, когда не удается достичь соглашения с компанией, клиентам предлагается подать жалобу в SPRK.
В прошлом году концерн Tet работал с оборотом 295,753 миллиона евро и прибылью 15,226 миллиона евро.
Tet принадлежит государственному Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (51%) и Tilts Communications, дочерней компании телекоммуникационной компании Telia Company (49%).
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!