Tet оштрафовали на 10 тысяч евро. Компания нарушала права клиентов

Комиссия указала, что в период с 27 февраля 2024 года по 24 мая 2024 года Tet направила 108 445 уведомлений конечным пользователям о планируемых изменениях в договоре, которые должны были вступить в силу менее, чем через один месяц.

"Законом об электронной связи предусмотрено, что коммерсант может в одностороннем порядке вносить изменения в договор, но в то же время коммерсант обязан информировать конечного пользователя об изменениях договора и тот имеет право расторгнуть договор без штрафов не менее чем за один месяц до вступления в силу этих поправок. Такой срок установлен для того, чтобы право конечного пользователя на расторжение договора было соблюдено до вступления в силу запланированных изменений, в том числе повышения цены на услугу или изменения ее объема", - пояснил представитель SPRK Иварс Тауниньш.