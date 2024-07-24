Greenpeace критикует железнодорожную систему Латвии и других стран Балтии

Исследование показывает, что при умеренных инвестициях в железнодорожную инфраструктуру и обеспечении средней скорости 80 километров в час (км/ч) на всех железнодорожных маршрутах прямые поезда из Риги и Вильнюса могли бы курсировать еще девять городов за 18 часов, включая Гамбург, Мюнхен и Загреб.

В настоящее время в странах Балтии ведутся обширные работы по строительству железных дорог в рамках проекта Rail Baltica, цель которого - соединить все три страны с Польшей к 2030 году, что позволит в будущем соединить поездами еще больше городов.

В целом исследование пришло к выводу, что 114 или 12% из проанализированных 990 маршрутов между европейскими городами напрямую соединены железнодорожным транспортом, а 69% от общего числа маршрутов представляют собой прямые рейсы, подтверждая, что транспортная инфраструктура Европы по-прежнему побуждает людей выбирать авиарейсы, а не поезда, несмотря на гораздо более разрушительное воздействие авиации на окружающую среду.

Также указывается, что ни один из проанализированных в исследовании городов не использует в полной мере потенциал по обеспечению прямых железнодорожных перевозок.

Greenpeace призывает европейские страны и правительства увеличить инвестиции в железнодорожную инфраструктуру, чтобы в будущем увеличить количество прямых железнодорожных сообщений в Европе, а также обращает внимание организации на то, что авиарейсы наносят гораздо больший вред окружающей среде, чем поезда .

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