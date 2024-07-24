Greenpeace критикует железнодорожную систему Латвии и других стран Балтии

Все три страны Балтии имеют слаборазвитую железнодорожную систему и плохо связаны с другими странами, говорится в исследовании Connection Failed, проведенном организацией по защите окружающей среды Greenpeace, опубликованном в этом месяце.
В исследовании анализируются существующие и потенциальные прямые железнодорожные сообщения между крупными европейскими городами в сравнении с воздушным сообщением.
Всего было проанализировано 990 маршрутов между 45 крупными городами Европы, включая страны Балтии.
Greenpeace утверждает, что Рига связана прямым железнодорожным сообщением только с Вильнюсом.
Этот поезд введен недавно и курсирует один раз в день в каждом направлении, при этом Таллинн не связан прямым железнодорожным сообщением ни с одним из анализируемых городов, однако доехать до Риги можно на местных поездах, требующих длительной пересадки на пограничной станции.
Вильнюс напрямую связан поездом с Варшавой, но учитывая разную ширину колеи, на пограничной станции необходимо делать пересадку поездов. В исследовании также говорится, что в странах Балтии нет ночных поездов.
В целом из-за плохого состояния железных дорог в странах Балтии количество городов, до которых можно добраться на поезде за 18 часов, относительно невелико.
Из Риги и Таллинна можно добраться в три города, а в восемь городов - из Вильнюса.
Greenpeace также отмечает, что наиболее очевидным недостатком прямого ежедневного железнодорожного сообщения в настоящее время является направление Таллинн - Рига.
Исследование показывает, что при умеренных инвестициях в железнодорожную инфраструктуру и обеспечении средней скорости 80 километров в час (км/ч) на всех железнодорожных маршрутах прямые поезда из Риги и Вильнюса могли бы курсировать еще девять городов за 18 часов, включая Гамбург, Мюнхен и Загреб.
В настоящее время в странах Балтии ведутся обширные работы по строительству железных дорог в рамках проекта Rail Baltica, цель которого - соединить все три страны с Польшей к 2030 году, что позволит в будущем соединить поездами еще больше городов.
В целом исследование пришло к выводу, что 114 или 12% из проанализированных 990 маршрутов между европейскими городами напрямую соединены железнодорожным транспортом, а 69% от общего числа маршрутов представляют собой прямые рейсы, подтверждая, что транспортная инфраструктура Европы по-прежнему побуждает людей выбирать авиарейсы, а не поезда, несмотря на гораздо более разрушительное воздействие авиации на окружающую среду.
Также указывается, что ни один из проанализированных в исследовании городов не использует в полной мере потенциал по обеспечению прямых железнодорожных перевозок.
Greenpeace призывает европейские страны и правительства увеличить инвестиции в железнодорожную инфраструктуру, чтобы в будущем увеличить количество прямых железнодорожных сообщений в Европе, а также обращает внимание организации на то, что авиарейсы наносят гораздо больший вред окружающей среде, чем поезда .
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