Жара вернулась: в четверг потеплеет до +27

Днем в четверг, 8 августа, температура воздуха в Латвии составит +22...+27 градусов, сообщают синоптики.
Небо частично затянут облака, местами - с наибольшей вероятностью в Курземе вечером - ожидается кратковременный дождь.
Ожидается слабый ветер и безветрие.
В Риге осадков не ожидается, будет светить солнце, ветра почти не будет, а воздух прогреется до +25...+26 градусов.
Галерея: Жара в Риге
Как сообщалось, последние прогнозы погоды показывают, что в середине следующей недели в Латвии ожидается волна жары, сообщает lsm.lv.
В середине недели в Латвию придет жаркая воздушная масса, и уже в среду, 14 августа, температура воздуха составит около +30 градусов. Наиболее вероятные сценарии прогноза предполагают, что жара продержится 2-3 дня, а максимальная температура превысит +30 градусов.
В жару могут образовываться грозовые тучи, которые могут принести местами сильный ветер, проливной дождь и град.
В начале прошлой недели на Латвию обрушился самый сильный летний шторм за всю историю.
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