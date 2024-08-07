Жара вернулась: в четверг потеплеет до +27

Небо частично затянут облака, местами - с наибольшей вероятностью в Курземе вечером - ожидается кратковременный дождь.

Ожидается слабый ветер и безветрие.

В Риге осадков не ожидается, будет светить солнце, ветра почти не будет, а воздух прогреется до +25...+26 градусов.

Галерея: Жара в Риге

Как сообщалось, последние прогнозы погоды показывают, что в середине следующей недели в Латвии ожидается волна жары, сообщает lsm.lv.

В середине недели в Латвию придет жаркая воздушная масса, и уже в среду, 14 августа, температура воздуха составит около +30 градусов. Наиболее вероятные сценарии прогноза предполагают, что жара продержится 2-3 дня, а максимальная температура превысит +30 градусов.

В жару могут образовываться грозовые тучи, которые могут принести местами сильный ветер, проливной дождь и град.

В начале прошлой недели на Латвию обрушился самый сильный летний шторм за всю историю.

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