Российские СМИ и Z-каналы сообщили о гибели "военкора" Поддубного. А потом опровергли

Ранее о смерти "военкора" сообщило множество Z-каналов.

Официально эта информация не подтверждена.

В последний раз Поддубный выходил в эфир российского пропагандистского телеканала "Россия 1", в 18:35 по латвийскому времени в среду, 7 декабря, по его словам, из Суджанского района Курской области.

"Начальник генерального штаба сказал, что продвижение остановлено, но боевые действия на российской территории в Курской области продолжаются. Противник пока не вытеснен на территорию Сумской области Украины", - сказал Поддубный в последнем по времени включении.

В свою очередь "Медуза" сообщает, что одним из первых о гибели Поддубного сообщил депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Михаил Делягин. Впрочем, через несколько минут он удалил пост, написав "Пусть сообщает официально".

"Военкор" Юрий Котенок также написал: "Подтвердилось. Очень тяжелая новость". По его данным, Поддубный был убит прямым попаданием в автомобиль украинского FPV-дрона.

Через несколько часов после первых сообщений о смерти "военкора" на тех же Z-каналах начали появляться опровержения.

Пропагандисты пишут, что Поддубный жив, но находится в тяжелом состоянии. В Telegram было опубликовано и видео, на котором "военкора" якобы доставляют в больницу с сильными ожогами.

ВГТРК сообщила, что ее военный корреспондент Евгений Поддубный был ранен в Курской области, но жив и доставлен в больницу. Сообщается, что он подвергся атаке FPV-дрона и находится в областной больнице в Курске, пишет Русская служба ВВС.

Незадолго до этого телеканал "Звезда" Министерства обороны РФ сообщил, что его состояние крайне тяжелое.

Z-каналы, ранее уверенно сообщавшие о его гибели, удалили эти сообщения или дали опровержения.

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