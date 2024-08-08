Минобороны получило выговор от Госконтроля из-за расходов новой корпорации

Госконтроль напоминает, что деятельность компании финансируется из средств оборонного госбюджета. В ее уставный капитал уже внесено 1,6 млн евро, которые планируется использовать, в частности, для финансирования административных функций, таких как подбор и трудоустройство правления и персонала, расходы на канцелярию, поездки.

Ведомство отметило, что корпорация создавалась, чтобы послужить реализации нового направления - строительству в Латвии военного завода и развитию промышленной базы для производства боеприпасов. Госконтроль призывает министерство проследить, чтобы использование выделенных компании средств соответствовало целям и потребностям оборонного сектора страны.

Минобороны, комментируя LETA оценку Госконтроля, сообщило, что согласно с ней, и пообещало, что продолжит совершенствовать управление и надзор за Valsts aizsardzības korporācija.

В сообщении министерства отмечается, что оно не одобрило ряд статей расходов корпорации, рекомендовало ей внести изменения в бюджет и поручило к 15 августа разработать систему внутреннего контроля и управления рисками. В частности, не была одобрена закупка автомобилей для нужд сотрудников корпорации.

Правительство разрешило учреждение Valsts aizsardzības korporācija в конце 2023 года. Предполагается, что она будет создавать совместные предприятия между латвийскими и иностранными компаниями для производства конкретных продуктов, тем самым укрепляя надежность поставок.

Одним из первых таких проектов должен стать завод по производству модульных взрывных устройств для артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. Как ожидается, Латвия будет строить его совместно с финско-норвежской компанией Nammo, а также с французско-итальянской компанией Nexter.

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