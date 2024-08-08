Минобороны получило выговор от Госконтроля из-за расходов новой корпорации

Государственный контроль сделал выговор Министерству обороны за первые расходы SIA Valsts aizsardzības korporācija, указав, что выделенные из государственного бюджета средства должны быть использованы в первую очередь на оборонный сектор и обеспечение внутренней и внешней безопасности, а не на нужды управления компанией.
Как сообщили агентству LETA в Госконтроле, в ходе аудита годового отчета Минобороны за 2023 год оценивался вопрос о создании SIA, так как существуют потенциальные риски использования финансирования не по назначению.
Госконтроль отмечает, что, согласно общедоступной информации, только что состоялся конкурс на закупку для корпорации пассажирских автомобилей, в том числе одного электромобиля. В конкурсе принял участие один претендент, и в случае одобрения Минобороны закупка обойдется государству в 180 тысяч евро. Проведение и результаты этого конкурса не подтверждают, что деятельность корпорации направлена, как изначально предполагалось, в русло интеграции в систему снабжения Национальных вооруженных сил (NBS), заключил Госконтроль.
Поэтому ведомство призывает Минобороны улучшить принципы управления Valsts aizsardzības korporācija. Учитывая высокий приоритет национальной безопасности, в том числе укрепления боеспособности NBS и развития военной промышленности и инфраструктуры Латвии, Госконтроль ожидает, что первые инвестиции в новую корпорацию будут направлены в первую очередь на развитие ее основной деятельности и наращивание потенциала, при этом необходимо тщательно взвешивать объем других, в том числе административных, расходов.
Госконтроль напоминает, что деятельность компании финансируется из средств оборонного госбюджета. В ее уставный капитал уже внесено 1,6 млн евро, которые планируется использовать, в частности, для финансирования административных функций, таких как подбор и трудоустройство правления и персонала, расходы на канцелярию, поездки.
Ведомство отметило, что корпорация создавалась, чтобы послужить реализации нового направления - строительству в Латвии военного завода и развитию промышленной базы для производства боеприпасов. Госконтроль призывает министерство проследить, чтобы использование выделенных компании средств соответствовало целям и потребностям оборонного сектора страны.
Минобороны, комментируя LETA оценку Госконтроля, сообщило, что согласно с ней, и пообещало, что продолжит совершенствовать управление и надзор за Valsts aizsardzības korporācija.
В сообщении министерства отмечается, что оно не одобрило ряд статей расходов корпорации, рекомендовало ей внести изменения в бюджет и поручило к 15 августа разработать систему внутреннего контроля и управления рисками. В частности, не была одобрена закупка автомобилей для нужд сотрудников корпорации.
Правительство разрешило учреждение Valsts aizsardzības korporācija в конце 2023 года. Предполагается, что она будет создавать совместные предприятия между латвийскими и иностранными компаниями для производства конкретных продуктов, тем самым укрепляя надежность поставок.
Одним из первых таких проектов должен стать завод по производству модульных взрывных устройств для артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. Как ожидается, Латвия будет строить его совместно с финско-норвежской компанией Nammo, а также с французско-итальянской компанией Nexter.
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