Полиция начала проверку в отношении турфирмы, бросившей детей в Испании

Полиция выясняет, было ли совершено уголовное преступление.

Ранее сообщалось, что в Испании застряли более 100 несовершеннолетних из Латвии, которые на автобусе направлялись в лагерь для серфинга в Португалии, но до пункта назначения так и не доехали. Организаторы лагеря из туристической компании Fisom.lv не шли на коммуникацию и не отвечали на звонки. Родители обратились в Центр по защите прав потребителей (РТАС) и Министерство иностранных дел (МИД).

По последним данным, в пятницу, 9 августа, из кемпинга в Испании, где находились дети, 81 путешественник начал путь домой в Латвию на двух автобусах. В понедельник оба автобуса доберутся до Риги, сообщил РТАС.

Производится репатриация и 66 туристов, в том числе 55 несовершеннолетних, из группы Fisom, которая возвращалась из Португалии в Латвию, но застряла на полпути, потому что у автобуса возникли технические проблемы. Ожидается, что группа выедет из Варшавы в Латвию в понедельник вечером.

Как сообщалось, репатриация трех групп путешественников была начата в связи с неспособностью компании Fisom выполнять обязательства и констатированными у нее проблемами с ликвидностью. РТАС приостановил лицензию туроператора, так что в дальнейшем компания не сможет организовывать поездки. Клиентам, которые уже уплатили оператору деньги за путешествие, РТАС пообещал предоставить информацию о возвращении средств в ближайшем будущем, поскольку на данный момент приоритетом является возвращение застрявших за границей туристов в Латвию.

По данным Firmas.lv, оборот компании Fisom в 2022 году составил 356 396 евро, а убыток - 33 452 евро. Финансовые результаты за 2023 год еще не обнародованы.

Компания была зарегистрирована в 2021 году, ее уставный капитал составляет 7500 евро. Единственным владельцем предприятия является председатель совета директоров Матисс Далбергс.

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