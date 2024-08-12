Осенью в полном объеме будет проиндексирована часть пенсий

Фактическое увеличение пенсии будет зависеть от ее размера и применяемого индекса. Исключение составляют политически репрессированные, люди с инвалидностью 1-й группы и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, которым пенсии будут проиндексированы в полном объеме.

Как сообщили в Минблаге, чем больше страховой стаж, тем выше будет применяемый индекс и тем больше прибавка к пенсии. Например, если размер пенсии по старости составляет 500 евро, то с октября этого года пенсионер, имеющий страховой стаж до 29 лет, будет получать пенсию в размере 532,70 евро, что на 32,70 евро больше.

Наибольшее увеличение составит 50,20 евро, если страховой стаж составляет 45 лет и больше - в этом случае пенсия вырастет до 550,20 евро.

Как напоминает Минблаг, цель индексации пенсий - защитить пенсионеров от падения покупательной способности. Самим пенсионерам не нужно ничего предпринимать - индексация пенсий будет автоматически осуществлена Государственным агентством социального страхования.

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