Июльский ураган: жители смогут получить поддержку до 3000 евро

Достигнута концептуальная договоренность о том, что каждый житель, имущество которого пострадало от разрушительной бури в конце июля, сможет получить помощь в размере до 3000 евро, сообщила в программе 900 sekundes на телеканале TV3 министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня.
Что касается самоуправлений, то сохранится прежний порядок государственной помощи для покрытия ущерба - самоуправления могут претендовать на 70-процентную компенсацию рассчитанного ущерба из средств на непредвиденные случаи. Если общий ущерб превысит 2% годовых расходов самоуправления, оно может рассчитывать на дополнительную поддержку, сказала министр.
Отвечая на вопрос о предложении самоуправления Юрмалы освободить его от уплаты взносов в фонд выравнивания финансов самоуправлений, чтобы использовать эти средства для устранения последствий бури, Берзиня подчеркнула, что в настоящее время вносить изменения в фонд не планируется.
В то же время, по ее словам, при разработке проекта госбюджета необходимо обсудить долю государственного софинансирования в общей системе выравнивания финансов самоуправлений. Как отметила Берзиня, увеличение доли взносов государства в фонд будет выгодно всем самоуправлениям. "Это будут тяжелые переговоры по бюджету, но мы будем смотреть в этом направлении", - сказала она.
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Как сообщалось, 28 и 29 июля над Латвией пронеслась разрушительная буря, причинившая большой ущерб многим регионам страны.
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Председатель Юрмальской думы Рита Спроге ранее заявила, что самоуправление может самостоятельно покрыть ущерб от бури, если правительство разрешит ему не вносить в следующем году около 10,5 млн евро в фонд выравнивания финансов самоуправлений.
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