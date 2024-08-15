Июльский ураган: жители смогут получить поддержку до 3000 евро

Что касается самоуправлений, то сохранится прежний порядок государственной помощи для покрытия ущерба - самоуправления могут претендовать на 70-процентную компенсацию рассчитанного ущерба из средств на непредвиденные случаи. Если общий ущерб превысит 2% годовых расходов самоуправления, оно может рассчитывать на дополнительную поддержку, сказала министр.

Отвечая на вопрос о предложении самоуправления Юрмалы освободить его от уплаты взносов в фонд выравнивания финансов самоуправлений, чтобы использовать эти средства для устранения последствий бури, Берзиня подчеркнула, что в настоящее время вносить изменения в фонд не планируется.

В то же время, по ее словам, при разработке проекта госбюджета необходимо обсудить долю государственного софинансирования в общей системе выравнивания финансов самоуправлений. Как отметила Берзиня, увеличение доли взносов государства в фонд будет выгодно всем самоуправлениям. "Это будут тяжелые переговоры по бюджету, но мы будем смотреть в этом направлении", - сказала она.

Видео: Наводнение в Елгаве

Как сообщалось, 28 и 29 июля над Латвией пронеслась разрушительная буря, причинившая большой ущерб многим регионам страны.

Видео: Последствия урагана в Юрмале

Председатель Юрмальской думы Рита Спроге ранее заявила, что самоуправление может самостоятельно покрыть ущерб от бури, если правительство разрешит ему не вносить в следующем году около 10,5 млн евро в фонд выравнивания финансов самоуправлений.

Видео: Последствия урагана в Риге

Видео: Затопленные улицы Елгавы

Видео: Последствия урагана в Каугури

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!