От "Альфы" до Вецаки: в Риге начнут строительство девяти пунктов мобильности

Пункты мобильности будут оборудованы возле станций "Альфа", Детская больница, ул. Слокас, Браса, Вецдаугава, "Туриба", Мангали, Вецаки и Гайсмас.

Ранее с использованием финансирования из фонда оздоровления Евросоюза были начаты работы по созданию пунктов мобильности на станциях Болдерая, Даудери, Саркандаугава, Шкиротава, Земитаны и Зиемельблазма.

Таким образом, в Риге будет создано в общей сложности 15 пунктов мобильности, в которых предусмотрено оборудовать удобные и безопасные точки соединения инфраструктуры общественного транспорта, пешеходов, велосипедистов и железной дороги.

В целом оборудование пунктов мобильности может обойтись более чем в 30 млн евро, и большую часть финансирования планируется покрыть из фондов Евросоюза.

Как сообщил мэр Риги на пресс-конференции, ведется также работа по внедрению системы единого билета. Самым простым вариантом было бы использование в поездах на территории Риги билетов на рижский общественный транспорт, считает градоначальник. Это позволило бы пассажирам, купив один билет, свободно пересаживаться в пределах Риги с поезда на городской общественный транспорт или наоборот.

Возможно, в единую систему можно было бы включить и столичные пригороды, что усложнило бы этот процесс, так как пришлось бы найти решения, как совместить систему билетов на общественный транспорт Риги с системой билетов на поезда.

Во время строительства пунктов мобильности планируется благоустроить прилегающую к железнодорожным станциям территорию и соединить платформы железнодорожного вокзала с инфраструктурой общественного транспорта.

Кирсис сообщил, что в скором времени планируется объявить закупки на строительство пунктов мобильности.

У пунктов мобильности также планируется создать автостоянки для короткой остановки, необходимые для посадки или высадки пассажиров, или так называемые Kiss&Ride, а также автостоянки общего пользования.

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