Теоретически люди в Латвии довольно хорошо знают, что такое экономия, но на практике не все умеют применять эти знания так активно, поэтому им стоит поучиться у детей. Rus.Postimees рассказывает об аналоге знаменитого зефирного теста для детей и дает совет, как лучше распоряжаться своими деньгами.

Вы знаете, что нужно экономить, но инфляция высока, расходы велики и деньги тают, как мороженое на солнце? И все же есть люди, которые экономят, несмотря на все препятствия, и они не только откладывают деньги, но и умудряются не потратить их сиюминутно. Это требует сильного характера и дисциплины.

Вы можете подумать, что эти навыки у вас либо есть, либо нет, но исследования показывают: самоконтроль и способность откладывать удовольствия могут быть подкреплены хорошими советами.