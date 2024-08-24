В то время как во многих регионах Латвии, особенно в Латгалии, люди жалуются на плохой урожай яблок, в других местах он оказался довольно хорошим - хватает и себе, и соседям, и большому кругу родственников. Когда яблочные пироги съедены, а компоты и варенье сварены, самое время подумать о других способах переработки яблок. Один из них - отжим яблочного сока. Такую услугу предлагают не только местные предприниматели, но и компании из соседних стран. Бум на яблочный сок уже начался? Приходится ли владельцам яблок стоять в многочасовых очередях? Мы спросили об этом у тех, кто выжимает яблочный сок.